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Призыв вскоре могут ввести в погранохране, полиции и пожарно-спасательной службе

© LETA 28 июня, 2025 14:17

Новости Латвии 0 комментариев

Идея ввести службу гособороны (СГО) в ведомстве внутренних дел - не новая; еще в 2022 году в докладе правительству говорилось о "четвертом виде службы гособороны" - "для обеспечения стабильности в обществе и готовности к кризисным/военным ситуациям, а также бесперебойной деятельности тыловых служб". В новом проекте доклада МВД сообщает, что в погранохране и Госполиции планируется введение военной службы гособороны, а в Пожарно-спасательной службе (ГПСС) - альтернативной.

Согласно прогнозам, около 20% проходящих СГО в органах внутренних дел пожелают продолжить службу, что поможет справиться с дефицитом кадров, заявляет министерство.

В докладе также говорится, что принятые в погранохрану должны будут проходить адаптацию и обучение первого уровня в течение трех месяцев в структурах Национальных вооруженных сил (НВС).

Второй уровень обучения в течение полутора месяцев будет обеспечивать колледж погранохраны и территориальное управление погранохраны. По окончании обучения боец продолжит службу по охране границы, она продлится полгода.

Госполиция будет обеспечивать теоретическое обучение (4,5 месяца) и практику (3,5 месяца) в восьми из 11 структурных подразделений. В течение года на СГО в полицию планируется призвать до 320 человек.

Если призывник по религиозным или иным убеждениям не может выполнять военную службу или добровольно поступает на альтернативную службу в ГПСС, Минобороны договорится с МВД об альтернативной службе в ГПСС для такого призывника.

На эту службу в ГПСС, срок которой - 11 месяцев, могут принять до 100 человек в год, рекрутирование будет проводиться дважды в году.

По подсчетам МВД, СГО во внутренних органах будет стоить несколько миллионов евро. Вопрос о необходимом допфинансировании будет рассмотрен при подготовке госбюджета.

В данный момент проект доклада подан на согласование с другими учреждениями.

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