СГД не хочет всеобщего декларирования доходов. Оно уже определилось, c кем работать

Она пояснила, что уже сейчас имеющихся у VID данных вполне достаточно, чтобы определить ту группу населения, с которой VID должен работать дополнительно, улучшая сбор налогов этой группы.

В то же время в теневой экономике существует много различных факторов, которые общее декларирование доходов населением не решит, отметила Шмите-Роке.

Ранее сообщалось, что доля теневой экономики в Латвии в прошлом году снизилась на 1,5 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом и составила 21,4% от валового внутреннего продукта (ВВП). При этом в Эстонии доля теневой экономики выросла с 17,9% ВВП в 2023 году до 19,5% ВВП в 2024 году, а в Литве в 2024 году по сравнению с 2023 годом доля теневой экономики снизилась на 1,7 процентных пункта и составила 24,7% от ВВП.

Также сообщалось, что правительство в начале 2024 года утвердило План по ограничению теневой экономики на 2024–2027 годы, который, среди прочего,планируется разработать концептуальное решение по постепенному внедрению принципа общего декларирования доходов населением с учётом необходимых исключений.