СГБ: риск вмешательства в выборы невысок, но полностью исключить его нельзя

Он заявил, что СГБ в сотрудничестве с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Госполицией и другими ответственными органами предпринимает целенаправленные меры по безопасности, чтобы своевременно выявить и предотвратить незаконные попытки повлиять на процесс и результаты выборов.

Помимо прочего, Межвиетс сказал, что среди сообщений о вмешательстве в выборы были извещения о предполагаемой покупке голосов и о влиянии на избирателей. По каждому из этих случаев СГБ проводит проверку информации, при необходимости - беседу.

"Мы также получили десять заявлений, рассмотрение которых - в компетенции других учреждений. Эта информация передана туда. В основном эти случаи связаны с неразрешенной агитацией", - заявил начальник СГБ.

На вопрос о риске вмешательства в процесс выборов Межвиетс ответил, что этот риск невелик. Попыток вмешательства России или других недружественных стран не выявлено. Такой информации СГБ не предоставляли также службы иностранных партнеров. Нет и сведений о том, что в Латвии действуют лица или группы лиц, которые планировали бы организацию провокаций в день выборов.

Наряду с этим Межвиетс отметил, что риск провокаций нельзя исключить полностью, однако службы безопасности готовы к любым ситуациям.