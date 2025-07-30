Сезон черешни: откуда ягоды в Латвии и как выбрать наилучшие?

В этом году цены на черешню по сравнению с прошлогодними практически не изменились. Причина — богатый урожай в большинстве европейских стран, где выращивают эту ягоду. Фермерам и торговцам нужно как можно быстрее продать черешню, поскольку она не способна долго храниться в свежем виде. А вот в самой Латвии промышленных садов почти нет, хотя местные селекционеры и вывели собственные сорта. Считается, что климат у нас больно суровый. Какие хитрости помогут выбрать по-настоящему хорошую ягоду?

Разберём по косточкам

Черешня является близкой родственницей вишни. Растения принадлежат к одному и тому же роду, но относятся к разным видам. Ягоды черешни крупнее. Они бывают желтого, алого, пятнистого и бордового цветов.

По химическому составу плоды черешни, исключая кислотность, в основном мало отличаются от плодов вишни. В черешне намного больше сахара, чем в вишне (10 ягодок первой по составу фруктозы равны целому стакану второй), поэтому желающие похудеть отдают предпочтение именно вишне. Кроме того, в черешне чуть больше калия, а также цианидина (антиоксиданта). Однако современного потребителя приучили к сладким продуктам, поэтому он покупает именно черешню. Для мировой торговли сherry (черешня) и сherry sour (вишня, sour означает «кислая») — разные ягоды.

По данным Продовольственной организации ООН, мировым лидером по сбору черешни является Турция. Правда, на наш рынок она почти не поступает. В основном к нам привозят ягоды из других стран — Италии, Испании, Греции и Польши, также входящих в число ведущих производителей. Указывать страну происхождения на ценнике торговцы обязаны, поэтому внимательный покупатель всегда может ознакомиться с географией поставок.

В Греции ягода созревает в апреле и мае. Именно в этот период ее грузовыми фурами привозили в Латвию.

В Польше черешню выращивают на 15 000 гектаров в южных регионах страны. Цветет она в последней декаде апреля. У поляков ранние сорта черешни созревают с 5 по 20 июня, средние — с 20 июня по 5 июля, а поздние — с 5 по 20 июля. Так что пик объемов поставок, равно как и самые низкие цены, еще впереди.

В августе черешня исчезнет с прилавков магазинов. Латвийским торговым сетям требуются большие объемы, поэтому они обычно закупают товар непосредственно у фермеров. Мелкие и средние торговцы едут на оптовые рынки.

Самый известный среди них — рынок «Бронище», расположенный возле Варшавы. Отсюда продукцию обычно бусами везут в Ригу. Границы у нас открыты, поэтому транспорт могут остановить разве что для проверки товарно-транспортных накладных. Эти же документы проверяют в местах продаж работники ПВС и Службы государственных доходов Латвии. За качеством собственно продукции следят продовольственные и ветеринарные службы стран, где выращивают культуру.

Латвийская же черешня присутствует лишь на приусадебных участках. Хотя селекционеры вывели и свои сорта. Эти деревья вырастают до 4 метров в высоту, дают крупные беловато-желтые ягоды с розовым бочком — очень сладкие, с бесцветной мякотью. Созревают они к началу августа, позже других сортов. Однако в продаже отечественная черешня встречается крайне редко.

Выбираем ягоду

Черешня делится на гриоты и аморели: темные ягоды с темным соком и светлые ягоды с практически прозрачным соком. Аморели всегда чуть более кислые, чем гриоты. Но надо помнить, что сладость ягоды зависит не от содержания в ней сахара, а от баланса сахара и кислоты. Консистенция мякоти не всегда говорит о качестве и в первую очередь зависит от сорта: более мягкая и сочная или плотная и хрустящая. В продажу идут ягоды, как правило, второго вида — они лучше хранятся.

В любом случае срок хранения черешни невелик: в отличие от многих фруктов и овощей ее собирают только в полностью зрелом виде, поскольку после срыва с ветки ягода перестает созревать. Так что во время транспортировки она не дозревает, а может лишь испортиться, поэтому для торговцев так важно продать черешню как можно быстрее. Стоит только немного передержать — и ягоды быстро потеряют свой товарный вид и начнут гнить. На том же рижском Центральном рынке иногда можно застать распродажи, во время которых продукция реализуется с очень большими скидками.

Как у клубники хвостики, так и у черешни показатель ее зрелости и качества — плодоножка. Веточки обязательно должны присутствовать. Если они зеленые, это означает, что ягода не перезрела и собрана недавно. Трещины на ягодах сигнализируют о том, что они созревали в слишком влажных условиях (как правило, в пору дождей) и будут водянистыми на вкус. А вмятины и мягкие места указывают, что не соблюдались условия хранения.

Сами ягоды должны быть сухими, плотными, не слишком твердыми, но и не мягкими. Если черешня мягкая, то она перезрела и могла начать портиться. Избегайте подгнившего или заплесневелого товара (гниль или плесень могут очень быстро распространиться на все ягоды или другие фрукты в холодильнике или в упаковке).

Немаловажное значение имеет и внешний вид. Слишком крупные ягоды, имеющие неестественный цвет, должны насторожить покупателя. Обратите внимание на то, чтобы на листьях, которые могут встретиться в упаковке, не было небольших красных пятен — это признак заражения грибком Соссоmусеs hiemalis, вызывающим коккомикоз, который портит и сами ягоды. В случае, если вам попалась горькая ягода, без сожаления выбрасывайте весь купленный товар. Это признак перекормки теми же нитратами или несоблюдения технологии применения удобрений.

Послепродажная обработка

Первым делом необходимо обязательно промыть черешню. Немытая ягода может стать причиной отравления или даже разных инфекций. Всегда убирайте с ягоды любые признаки внешнего загрязнения перед едой и никогда не дегустируйте немытые ягоды на рынке — это может кончиться печально для вашего здоровья. Вы рискуете слечь в постель с пищевым отравлением.

Для мытья черешни насыпьте ягоду в дуршлаг и промойте ее под проточной холодной или едва теплой водой в течение нескольких минут, убирая крупный мусор руками. Для промывания используйте холодную воду, а затем тщательно просушите ягоду — в капельках воды может оставаться грязь. Если во время мытья вы убрали плодоножку, постарайтесь съесть такие плоды в ближайшее время: такая ягода будет быстрее портиться.

Иногда ягоду рекомендуют замочить в подсоленной воде. Подобная водная процедура позволяет избавиться от нитратов и остатков пестицидов, которыми щедро обрабатывают плантации. Редко когда вы найдете червячка в вишне и черешне — личинки попросту не выдерживают химических атак фермеров.

Если вы не планируете съесть ягоды сразу после покупки, поместите черешню на хранение в холодильник. Для этого лучше всего подойдут бумажный пакет или пластиковый контейнер. Собираетесь хранить ягоду несколько дней? В этом случае не отделяйте плоды от плодоножек и по возможности не мойте черешню перед тем, как убрать ее в холодильник. При правильной подготовке и упаковке ягода может храниться 7-9 дней.

Старайтесь держать черешню отдельно от других продуктов, фруктов или овощей: она быстро портится под воздействием этилена, который, например, выделяют бананы и яблоки. Также желательно избегать избыточной влаги в отсеке, где хранится ягода, — повышенная влажность негативно влияет на ее сохранность.

Александр ФЕДОТОВ