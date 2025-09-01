Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ехали с праздника в Юрмале: ЧП в ночной электричке (ВИДЕО) (2)

Редакция PRESS 1 сентября, 2025 17:39

В эти выходные отмечался праздник Каугури. Однако после праздника дорога домой в Ригу оказалась для пассажиров последнего поезда весьма травматичной, сообщает nra.lv со ссылкой на lsm.lv.

Во время поездки между пассажирами из-за их, казалось бы, шумного поведения возник конфликт. Он перерос в драку, в ходе которой один из участников, предположительно, также применил перцовый баллончик. От удара пострадали не только участники конфликта, но и другие пассажиры поезда.

«Всё это произошло в хвосте поезда, я бы сказал, во втором вагоне с конца. Был инцидент с перцовым баллончиком , но запах распространился в обе стороны, и там люди, сидевшие чуть дальше, начали жаловаться на то, что им трудно дышать, и плакать», — рассказал очевидец.

На одной из станций участники конфликта встретились с полицией , но самым большим сюрпризом для очевидцев стало отношение персонала поезда.

«Мы не видели никаких представителей. Даже позже, когда люди пришли помочь тем, кто просто участвовал в этом – не в драке, а тем, кому в лицо брызнули перцовым баллончиком, – они говорили, что проводники сказали, что ничем помочь не могут. Поэтому я также понимаю, что эти люди сами вылезли в Дзинтари, чтобы вызвать скорую помощь, потому что людям было очень тяжело дышать», – рассказал очевидец.

Представитель Vivi, комментируя ситуацию, сообщил, что проводник поезда оценил обстановку в вагонах и считает, что персонал следовал установленным инструкциям. Двое пострадавших были доставлены в больницу в удовлетворительном состоянии.

В свою очередь, государственная полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который оказался втянут в конфликт в поезде из-за того, что напал на сотрудника муниципальной полиции.

