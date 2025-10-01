Съездил в Дублин за 42 327 наших денег: чиновники Риги опять чудят

Тема конференции - "Challenge Today. Define Tomorrow" Исследование того, как центры обслуживания / глобальные службы (GBS / Shared Services) могут трансформироваться, добавлять ценность, быть более гибкими и ориентированными на результат.

Конференции нужны, никто не спорит. Но есть вопрос: что мы получим взамен?

За те же средства можно было бы оплатить годовое сопровождение международных экспертов, которые бы персонально вели чиновника по всем этапам трансформации. Это в разы эффективнее, чем трёхдневное шоу с кофе-брейками. Пусть даже и со своим рекламным стендиком участника.

В своё время, будучи депутатом думы, я всегда задавал три простых вопроса: кто ездил, что привёз, как собирается использовать? Как думаете, смогли бы они ответить на эти вопросы?"