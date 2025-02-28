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Северная Корея прислала подкрепление в Россию: разведка

Euronews 28 февраля, 2025 10:35

Мир

В начале февраля, по данным разведки Южной Кореи, КНДР отправила подкрепление в Курскую область РФ, где ранее северокорейские силы понесли большие потери.

Северная Корея направила дополнительные войска в Курскую область России. Об этом говорится в кратком заявлении Национальной разведывательной службы Южной Кореи, которая пытается определить, сколько именно военнослужащих Пхеньян направил в Россию.

По данным южнокорейских СМИ, КНДР отправила дополнительные военные подразделения в Курскую область в первую неделю февраля, после сообщения о временном выводе войск из этого района.

Украинские войска удерживают позиции в Курской области, несмотря на попытки российских сил вытеснить украинцев.

Южнокорейское СМИ JoongAng, ссылаясь на многочисленные источники, сообщает, что в период с января по февраль 2025 года КНДР направила в Россию до трех тысяч военнослужащих.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) официально не ответила на просьбу Reuters о комментарии.

Переброска войск осуществлялась российскими грузовыми судами и военными самолетами.

По данным разведки США, Южной Кореи и Украины, в октябре прошлого года от 10 000 до 12 000 северокорейских военнослужащих прибыли в Россию (в том числе по морю) и были задействованы в боях в Курской области.

Северокорейские солдаты отличаются высокой дисциплиной и хорошей подготовкой, но, по мнению наблюдателей, из-за отсутствия боевого опыта и незнания местности они стали легкой добычей для беспилотников и артиллерии на полях российско-украинских сражений.

Украинские и западные эксперты утверждают, что российские войска также использовали северокорейское оружие. Южная Корея, США и их партнеры опасаются, что Россия отблагодарит Северную Корею передачей Пхеньяну технологий, которые могут способствовать продвижению программы КНДР по созданию ядерного оружия. Ожидается, что Северная Корея также получит от России экономическую и другую помощь. Северная Корея официально не признала свою военную поддержку России.

По украинским оценкам, войска КНДР понесли значительные потери (до 4 тысяч человек убитыми и ранеными). В начале января северокорейские войска были выведены из зоны боевых действий, однако в середине февраля военные КНДР вновь появились в Курской области.

Ранее в феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Курской области снова находятся военные из Северной Кореи, и в этом районе начались новые наступления. По его словам, погибли сотни российских и северокорейских солдат.

Институт изучения войны, аналитический центр в Вашингтоне, утверждает, что Россия отправляет сотни своих офицеров в Северную Корею, официально для реабилитации, но их пребывание может быть частью программы военной подготовки северокорейских солдат и обмена боевым опытом.

Наконец, 19 февраля Вадим Скибицкий из ГУР (Главное управление разведки украинских военных) сообщил, что около 1000 солдат армии КНДР проходят в России обучение на новой военной технике, что повышает их боеспособность. По его словам, северокорейские военные быстро осваивают современные тактики и стратегии, в том числе работу с беспилотниками.

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