Серьезный кризис или само рассосется? Ищем очереди из бригад «скорой помощи» в больницах (ФОТО)

Два и даже три часа — столько времени проводят пациенты в автомобилях «скорой», будучи доставлены в Рижскую больницу им. П. Страдиня, сообщило 5 марта Латвийское телевидение. В сюжете показано, что Центр неотложной медицинской помощи работает фактически в кризисном режиме. На момент съемки на подъезде выстроилась целая вереница «скорых» - в очереди ждали 13 бригад - и еще несколько находились в пути.

«Население стареет, помещения больше не становятся, а число пациентов растет. И болезни становятся более тяжелыми», — объясняет глава Центра неотложной медицинской помощи больницы Роберт Фурманис. - «У нас физически нет мест».

Госсекретарь Министерства здравоохранения Агнесе Валюлиене отметила, что пока не построен новый корпус больницы, места будет не хватать.

«Самой больнице надо пересмотреть потоки, чтобы пациенты, которых привозят, не скапливались. Такой ситуации быть не должно», — сказала она.

Член правления больницы по медицинским вопросам Даце Жентиня самым реальным решением видит перенаправление части пациентов, которым не необходимо лечение именно в университетской больнице, в другие лечебные заведения — например, в Бауске, Елгаве, Юрмале.

«Что может делать больница, так это вместе с Министерством здравоохранения найти способы сотрудничества за пределами Риги […]. Мы принимаем в стационар 12-15% тех, кто приходит сам, и этот поток у нас очень большой. И в среднем 45% тех, кого приводит "скорая помощь"», — сообщила она.

Тогда медики пришли к выводу, что это — суровый урок, который показывает, что может произойти в случае настоящего кризиса. Глава Центра неотложной помощи больницы Роберт Фурманис описывает это лаконично: «Нас бы парализовало».

Но все это события прошлого месяца, но что изменилось за это время и по прежнему ли больницы в состоянии клинического паралича, а пациенты вынуждены ждать часами пока им окажут помощь?

Рижская больница им. П. Страдиня

Начнем с медицинского учреждения, которое стало "героем" Латвийского телевидения. В некотором смысле здесь уже введено разделение потоков пациентов - часть доставляют бригады скорой помощи, а часть обращается за помощью самостоятельно. Нужно отметить, что в начале апреля ситуация уже не выглядит настолько критической. На подъезде стоит всего одна машина, еще одна бригада помогает выйти мужчине с перевязанной и окровавленной рукой - производственная травма - возле Центра неотложной медицинской помощи.

В приемном покое Центра неотложной медицинской помощи действительно тесно. Но не сколько из-за наплыва пациентов - помощи ждут 8 человек, которые пришли самостоятельно. Просто зал ожидания сам по себе... маленький! В небольшом помещении приемного покоя поместится от силы два десятка страждущих.

- Жду здесь около получаса, - рассказывает Елена, теребя в руках талончик с номером. Судя по электронному табло, перед ней еще два человека в очереди на прием к дежурному врачу. - Не скажу, что очень долго. Терпимо... Хотя хотелось бы побыстрее, конечно. Но ничего не поделаешь, не умираю же!

Женщина смеется, хотя видно, что боль в ноге доставляет ей сильное неудобство. Пока мы разговариваем дежурный врач вызывает следующего, и очередь продвигается вперед.

Детская клиническая университетская больница (BKUS)

С прошлой недели общество взбудоражено внезапной вспышкой опасной инфекции кишечной палочки E. coli среди детей. В общей сложности в BKUS в настоящее время проходят лечение 20 детей: 18 находятся в Инфекционном отделении, а двое – в Отделении интенсивной терапии. И возникает вопрос: неужели детям оказывают помощь также "неотложно", как и взрослым пациентам месяц назад?

Прибыв в больницу, мы оказались свидетелями работы бригады скорой помощи. Машина подъехала ко входу в отделение неотложной помощи, распахнула двери и медики выкатили из нее каталку с ребенком 8-10 лет. Вскоре маленький пациент и встревоженная мамочка были переданы в заботливые руки врачей. На все про все бригады парамедиков потребовалось не более пяти минут - мы засекали. После чего машина скорой помощи укатила прочь, вероятно, на вызов. И следующая машина "скорой" подъехала лишь минут через двадцать. Как видно, ситуация тут тоже не выглядит критической, и это хорошо.

Рижская Восточная клиническая университетская больница

А как дела обстоят на правом берегу Даугавы? Может быть всю нагрузку перенаправили туда? Чтобы проверить это мы направились в Рижскую Восточную клиническая университетская больница, известную также как «Гайльэзерс».

Как и в других рижских больницах застать здесь вереницы из карет скорой помощи нам не удалось. За полчаса подъехала одна машина, передала каталку с пациентом и также быстро уехала.

Как в больнице им. П. Страдиня пациенты оказываются в отделении неотложной помощи Гайльэзерса не только на машине скорой, но и приходят самостоятельно. Но здесь уже могут похвастаться обновленным корпусом и современным залом ожидания для пациентов. Просторный светлый зал с электронными табло оказался практически пуст - своей очереди ожидали лишь два человека.

- Глупо получилось, ехал на работу на самокате и оказался здесь, - признается Мартыньш в травмпункте больнице. - Не заметил яму на асфальте, въехал на всей скорости и упал. Теперь рентген делать, скорей всего придется в гипсе походить.

Ни в одной из рижских больниц нам не удалось застать катастрофических очередей из машин скорой помощи, в которых люди вынуждены томиться часами. Неужели кризис сам собой рассосался, или медикам неслыханно повело перевести дух в момент затишья? Вероятно, в случае настоящего кризиса, когда в больницы за короткое время привозят десятки человек, действительно могут образоваться очереди из машин, и места для всех пациентов не хватает. Но в обычное апрельское утро не похоже, чтобы кого-то из рижан необходимо было везти в медицинские учреждения Бауски, Елгавы или Юрмалы, чтобы оказать помощь.