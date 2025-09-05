Серьезные ограничения движения в районе Сигулды: воскресный велопробег!

В воскресенье с 10:00 до 17:00 в районе Сигулды пройдет «Велопробег единства» латвийских велосипедистов, в связи с чем периодически будут вводиться ограничения движения на Видземском и Валмиерском шоссе, а также на нескольких региональных дорогах: Гаркалне-Алаукстс, Рига-Эргли, Рагана-Турайда, Инциемс-Сигулда и Инчукалнс-Ропажи, а также на некоторых местных дорогах в районе Сигулды.

Полиция будет контролировать дорожное движение по маршруту соревнований.

LVC напоминает, что на национальной дорожной сети продолжается строительный сезон, работы ведутся на 57 участках дорог, где следует ожидать увеличения времени в пути.

