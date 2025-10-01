SEP в сотрудничестве с Populous разрабатывает концепцию Национального футбольного стадиона Латвии

Впервые в одном месте систематически собраны экономические, социальные и градостроительные преимущества такого проекта, подтверждающие его значение для будущего Латвии.

Концепция Национального стадиона Латвии разработана архитектурным бюро SEP — крупнейшей архитектурной компанией в Латвии. SEP был главным инициатором этого проекта в Латвии, привлекая партнера Populous, в портфолио которого такие знаковые стадионы, как Уэмбли и Тоттенхэм Хотспур в Лондоне, Янки-стадион в Нью-Йорке и FNB-стадион в Йоханнесбурге.

SEP как местный интегратор обеспечивает адаптацию глобального опыта к условиям Латвии и долгосрочной стратегии Риги. Стадион как катализатор экономики Современный стадион — это не только спортивная инфраструктура, но и двигатель экономики и культуры.

В отчете упоминается, что современные стадионы больше не являются только местами проведения спортивных соревнований — они становятся многофункциональными культурными центрами, которые служат для широкого спектра мероприятий и обеспечивают значительный вклад как в экономику, так и в общество.

В Латвии в настоящее время не хватает инфраструктуры, способной принимать крупные культурные и музыкальные мероприятия за пределами арены, особенно в открытый сезон. Исследование SEP показывает, что европейский опыт эксплуатации новых стадионов свидетельствует о том, что при переходе на новую инфраструктуру или новый стадион посещаемость увеличивается на 86-100%.

В Латвии это означало бы среднюю посещаемость от 6 000 до 12 000 зрителей с пиком до 13 500–18 000 человек. Это также напрямую влияет на доходы от продажи билетов, питания и сувениров. Опыт соседей показывает положительный эффект.

В настоящее время Латвия является единственной страной Балтии, не имеющей национального стадиона. Это означает, что мы остаемся в стороне от крупнейших футбольных соревнований и мировых концертных туров.

Опыт Эстонии и Литвы подтверждает обратное — стадион A. Le Coq Arena в Таллинне и новый проект стадиона в Вильнюсе уже привлекают сотни тысяч посетителей в год и вносят весомый вклад в местную экономику . С Ригой будет похоже — стадион может стать столицей событий на уровне Прибалтики.

«Подобные проекты в Таллинне и Вильнюсе подтверждают этот эффект на практике. Эстонская A. Le Coq Arena стала важным местом проведения мероприятий в Таллинне, ежегодно привлекая более 150 000 посетителей и способствуя росту местного сектора туризма и гостеприимства.

Аналогичные проекты развития стадионов в Вильнюсе ознаменовали новый всплеск экономической активности в пригородных районах города. Для Латвии также настало время сделать шаг вперед и укрепить свои позиции в регионе», — отмечает Олег Уманский, коммерческий директор SEP. Международные матчи и вклад в туризм

В настоящее время сборная Латвии по футболу проводит большую часть своих матчей на стадионе «Даугава», который не соответствует современным требованиям УЕФА и ФИФА. Новый стадион позволил бы регулярно проводить международные матчи и турниры в Латвии, что также означает новый поток туристов.

По расчетам LFF, каждый международный матч в Риге привлечет 5 000–10 000 иностранных болельщиков, что означает значительный вклад в секторы гостиничного бизнеса, общественного питания и транспорта.

Предполагается, что такой вклад в туризм может составить 10–15 миллионов евро в год, если на стадионе будет проходить 10–12 международных мероприятий. «Кроме того, как показывает международный опыт, стадионы становятся долгосрочными центрами культуры и развлечений — их использование не ограничивается только спортом.

В современных стадионах в среднем 50–60 % доходов составляют именно неспортивные мероприятия — концерты, фестивали, выставки и конференции. Это делает проект экономически жизнеспособным в долгосрочной перспективе», — объясняет Олег Уманский.

Трансформация городского строительства Современный стадион способен изменить направление развития целого городского района. В исследовании были проанализированы и сравнены несколько международных примеров, которые показывают, что реализация такого проекта в Риге способствовала бы развитию прилегающих территорий, созданию новых коммерческих площадей, общественной инфраструктуры и улучшению транспортной доступности.

«Стадионы в других европейских городах часто становятся «якорными объектами», вокруг которых формируются новые жилые районы, офисные центры, культурные учреждения и общественные пространства. Они привлекают инвестиции, повышают стоимость недвижимости и улучшают конкурентоспособность города. Для Риги это стратегический шаг в будущее», — добавляет Олег Уманский.

Развитие футбола и общества Для латвийского футбола такой стадион является важной инфраструктурой. В настоящее время развитие футбола среди молодежи и взрослых фрагментировано — нет центральной базы, где можно было бы в одном месте развивать сборные, академии, образование тренеров и спортивную науку.

«Исследования показали, что футбол как отрасль в Латвии уже сейчас создает дополнительную экономическую ценность в размере 37 миллионов евро в год, которая далее умножается в экономике до примерно 55 миллионов евро в виде прироста ВВП.

Новый стадион увеличит это влияние, расширив возможности для проведения международных турниров, мероприятий и концертов», — отмечает Уманскис. Новый стадион обеспечит единый центр развития футбола, создав пространство как для профессионального спорта, так и для широкого участия общественности. Это будет место, где будет расти следующее поколение футболистов, одновременно становясь более широким центром общественной деятельности в Риге.

SEP и Populous – международный опыт и местное видение Концепция стадиона разработана архитектурным бюро SEP в партнерстве с Populous — компанией, в портфолио которой знаковые стадионы по всему миру.

Это сотрудничество позволяет использовать лучшие мировые практики и дизайнерские решения, одновременно основывая проект на реалиях латвийской городской среды. SEP, как местный эксперт в области архитектуры, вместе с партнерами по проекту Urban Comm и Reģionālie projekti обеспечивает контекстуальный подход, связывая международные идеи с пространственной структурой и стратегией развития Риги.

Это не просто архитектурный проект — это инфраструктура будущего Латвии, которая укрепит имидж нашей страны, ее самосознание и принадлежность к европейскому культурному и спортивному пространству.