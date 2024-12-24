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Семья белорусов в Латвии оказалась в бюрократической ловушке: либо паспорт для новорожденной, либо тюрьма

Редакция PRESS 24 декабря, 2024 12:03

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скриншот с видео

В Риге в семье эмигрантов из Белоруссии родилась девочка Мара. Ребенок уже какое-то время не может получить никаких документов, потому что по закону за ними нужно ехать на родину её родителей, где этих самых родителей могут немедленно посадить, сообщает "Настоящее время. Балтия".

Игорь и Татьяна Страх переселилась в Латвию по программе репатриации, у отца семейства бабушка была из этих мест. В Риге Игорь открыл свое дело - мастерскую и центр развлечений. Проблем с документами у семьи не было до тех пор, пока не родился ребенок.

"Ситуация очень смешная. Ребенок родился в Латвии, но так как мы - белорусы, ребенок, девочка, тоже считается белорусской. И чтобы ей получить вид на жительство в Латвии, а ей получить его тоже нужно, основанием является документ - паспорт гражданина республики Беларусь", - объясняет мама новорожденной Татьяна Страх.

Пока у ребенка нет документов, она не может получить никакую медицинскую помощь, даже платную.

У родителей девочки тоже скоро заканчиваются сроки годности паспортов. Александр Лукашенко в прошлом году подписал указ, запрещающий менять документы за рубежом.

Семья приняла решение запросить в Латвии политическое убежище. И дело не только в документах - Игорь и Татьяна считают, что в Белоруссии им может угрожать опасность из-за того, что в 2020 году они участвовали в акциях протеста, выступая против объявленных результатов президентских выборов.

"Когда стало понятно, что сажают уже даже за комментарии и лайки, стало очевидно, что при заезде в Белоруссию у меня будет лотерея, которая называется - от 15 дней до 15 лет", - говорит Игорь.

Запрос семьи на политическое убежище сейчас рассматривает миграционная служба.

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