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Сэкономим на работниках министерства, а не за счет пациентов: Абу Мери обещает сократить расходы

© LETA 26 июня, 2025 18:02

Новости Латвии 0 комментариев

Сокращение бюджетных расходов Министерства здравоохранения возможно только за счёт административных затрат, а объёмы оплачиваемых государством медицинских услуг сокращать нельзя, чтобы пациенты не столкнулись с ухудшением доступности или качества этих услуг — такую позицию выразил министр здравоохранения Хосам Абу Мери (JV) в четверг в ходе обсуждения с министром финансов Арвилсом Ашераденсом (JV) предложений Минздрава по сокращению расходов.

Как сообщили агентству LETA в Министерстве здравоохранения, на встрече Абу Мери и Ашерденс обсудили подготовленные и поданные предложения по сокращению расходов в секторе здравоохранения на 4,6 миллиона евро.

Минздрав поясняет, что экономия будет достигнута за счёт оптимизации административных расходов самого министерства и подведомственных учреждений.

Это включает в себя несколько конкретных мероприятий. В первую очередь, министерство пересмотрит и сократит расходы, связанные с внутренней деятельностью учреждений — расходы на содержание зданий, командировки, техническое обеспечение и другие.

Кроме того, министерство планирует отказаться от медицинского страхования сотрудников — страховки больше не будут оплачиваться работникам министерства и его подведомственных учреждений, включая государственные капитальные компании.

Также запланирована реструктуризация функций — объединение схожих функций для устранения дублирования и повышения эффективности, отмечает министерство.

По мнению МЗ, «все вышеупомянутые меры позволят сократить расходы, не затронув уход за пациентами, одновременно способствуя более эффективному использованию ресурсов и большей прозрачности государственного управления в сфере здравоохранения».

Как уже сообщалось, в этом месяце от Министерства финансов ожидаются предложения по сокращению государственных расходов.

12 мая этого года после совещания правящих партий премьер-министр Эвика Силиня (JV) заявила, что в течение июня необходимо подготовить предложения по сокращению госрасходов минимум на 150 миллионов евро, чтобы найти средства на оборону, образование и демографию. В дальнейшем придётся работать над ещё большим сокращением расходов.

Премьер подчеркнула, что в июне необходимо принять важные решения для продвижения правительственных приоритетов.

Ашераденс ранее заявлял, что в ближайшие годы в системе государственного управления возможно найти способы сэкономить 450 миллионов евро для финансирования оборонной отрасли. Это будет перераспределение средств в пользу других приоритетов при сохранении общего объёма бюджета.

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