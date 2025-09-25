Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сейм с подачи СЗК направил в комиссию законопроект об отказе от Стамбульской конвенции

Редакция PRESS 25 сентября, 2025 10:24

Новости Латвии 0 комментариев

Благодаря голосам Союза «зеленых» и крестьян (СЗК), входящего в правящую коалицию,  на рассмотрение комиссии по иностранным делам Сейма была передана инициатива оппозиции о денонсации так называемой Стамбульской конвенции. Это означало бы выход Латвии из этого договора.

За передачу документа проголосовали 55 депутатов, против — 33. Представители «Нового Единства» и «Прогрессивных» выступили против, тогда как ЗЗС поддержал предложение.

Законопроект подготовила партия «Латвия на первом месте». Его подписали Линда Лиепиня, Рамона Петравица, Айва Виксна, Линда Матисоне, Янис Витенбергс, Эдвинс Шноре, Юргис Клотиньш, Наурис Пунтулис, Ричардс Шлесерс, Илзе Стобова, Эдмундс Зивтиньш, Майя Арманьева, Марцис Енцитис и Кристапс Кришторанс.

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере («Новое Единство») заявила агентству LETA, что присоединение к Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием восстановило доверие к тому, что из круга насилия есть выход. Попытки отказаться от документа она назвала не только непродуманными, но и опасными, поскольку они раскалывают общество и ставят под угрозу безопасность людей.

Стамбульская конвенция вступила в силу в Латвии 1 мая прошлого года. Она обязывает государства-участники разрабатывать согласованную политику для защиты женщин от всех форм насилия, а также мужчин и женщин — от насилия в семье. В частности, странам необходимо обеспечивать жертвам всестороннюю помощь и защиту, работу кризисных центров и круглосуточных горячих линий, а также специальные центры для пострадавших от сексуального насилия. Конвенция предусматривает защиту и поддержку детей, ставших свидетелями насилия.

Помимо практической помощи жертвам, конвенция обязывает страны криминализировать целый спектр деяний, включая преследование, сексуальные домогательства, принудительные браки, калечащие операции, принудительные аборты и стерилизацию. Документ требует, чтобы государства организовывали обучение полиции, медиков, педагогов и судей, а также проводили информационные кампании против насилия.

Особо отмечено, что защита распространяется не только на женщин, но и на мужчин, а также на партнёрские отношения вне брака. Под действие конвенции подпадают и представители ЛГБТ-сообщества, если они становятся жертвами домашнего насилия или преследования. Кроме того, предусмотрен механизм международного контроля: независимая экспертная группа GREVIO следит за тем, как страны выполняют обязательства.

Для самих депутатов инициатива выхода из Стамбульской конвенции имеет не столько практическое, сколько политическое значение. Конвенция в Латвии действует всего полтора года и считается одним из символов европейского курса. Поэтому её денонсация стала бы громким жестом — заявлением о праве самостоятельно определять гуманитарную и социальную политику без наднационального контроля. По сути, речь идёт не только о документе о правах, но и о демонстративном отказе от части «обязательного договора о намерениях» с Европой.

