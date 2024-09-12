Комиссия поддержала предложение о том, что в банкоматах должен использоваться латышский язык (в том числе латгальский), а также могут использоваться официальные языки стран ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В целом поправки направлены на то, чтобы обеспечить доступность наличных денег для населения на всей территории Латвии.

За последнее десятилетие во многих регионах Латвии значительно сократился ассортимент и доступность услуг, предоставляемых кредитными учреждениями "лицом к лицу". Это создало значительный риск доступности или даже исчезновения услуг по выдаче наличных, отмечает Минфин.