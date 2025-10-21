Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Сейчас партии отбирают самых глупых и неспособных»: и что же предлагает Херманис? Даже не себя (1)

Редакция PRESS 21 октября, 2025 09:54

Новости Латвии 1 комментариев

"В субботу в латвийском публичном пространстве появилось заявление пяти человек о создании новой политической силы. Партия «Без партий». Можно по-разному оценивать этих пятерых человек , но совершенно очевидно, что центральной фигурой в этой пятерке является популярный латвийский режиссер Алвис Херманис", - пишет в "Неаткариге" Бен Латковскис. Ему удалось взять у Херманиса короткое интервью. Приводим выдержки. 

-Мы в театре в последний раз сыграли «Зиедонис и Вселенная». Я смотрел нашу старую постановку и вдруг почувствовал большой стыд за нас, латвийцев, живущих сегодня, в 2025 году. Особенно за латвийских мужчин, не знаю почему. Отношение [Иманта] Зиедониса и его современников к Латвии и наше сегодняшнее отношение настолько различаются, что единственное слово, которое я могу найти, — это nospiedošs kauns [на русский это наверное лучше перевести мемом "испанский стыд". - press.lv].

Так что этот шаг с моей стороны – чисто личное – это попытка избавиться от этого. Чтобы, глядя в зеркало, я мог сказать себе, что по крайней мере я попытался. Даже если не получится.

Кроме того, всю жизнь я следовал интуиции, которая на этот раз подсказывает мне: апатия и гнев латвийского общества по отношению к правящим партиям достигли таких масштабов, что законы энтропии грозят немедленно разрушить Латвию безвозвратно. Достигнута критическая масса. [Тут хотелось бы заметить, что apātija un dusmas - апатия и гнев, это вообще то противоречащие друг друг чувства. Не бывает апатичного гнева, как и гневной апатии. Впрочем кто мы такие, чтобы править великого режиссера, возможно, в Новом Рижском театре и не такие комбинации чувств-с присутствуют. - press.lv]

У этой партии нет задачи стать банальной партией власти, чтобы править четыре года. У нас есть только одна задача — получить большинство, изменить закон о выборах и на этом завершить свою функцию. Затем последует роспуск Сейма, и будут проведены новые выборы без партийных списков. Таким образом, наши личности не имеют столь существенного значения. Поэтому нет необходимости в одном лидере, как это принято в обычных банальных правящих партиях. Здесь важно только наше послание. А оно заключается в том, чтобы разгромить сплоченную [видимо, правящую] банду!

...Пока нас только пятеро. Мы призовем голосовать за нас представителей всех идеологий, которых объединяет общая цель — изменить мошенническую избирательную систему Латвии, которую правящие партии здесь выдают за демократию. Это будет партия перехода власти. Никто не будет спорить о Стамбульских конвенциях и тому подобном, пусть этим занимаются будущие депутаты. Наша функция будет заключаться только в смене системы, чтобы народ в будущем мог выбирать более компетентных руководителей. Потому что в настоящее время партии у нас отбирают самых глупых и неспособных. Не зря им практически невозможно найти честную работу после того, как они уходят или их выгоняют из политики

...После того, как осенью 2026 года мы выполним свою цель и обещание, мы самоликвидируемся, и я вернусь к постановке театральных спектаклей. В начале 2027 года состоятся новые выборы без партий и без всех их фокусов. 

Комментарий press.lv

У нас, собственно, один вопрос - а вы верите, дорогие читатели, что Херманис найдёт себе честную работу, после того как он уйдёт (или его выгонят - что вероятнее) из политики?

Вот про Валдиса Затлерса говорят, что он был отличным врачом. Был. Сейчас просто экс-президент. Не более...

 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (1)

Важно 20:17

Важно 1 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Загрузка

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (1)

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 1 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (1)

Важно 20:03

Важно 1 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (1)

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 1 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (1)

Важно 19:41

Важно 1 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (1)

Важно 19:04

Важно 1 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (1)

Спорт 18:52

Спорт 1 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

