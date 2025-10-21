-Мы в театре в последний раз сыграли «Зиедонис и Вселенная». Я смотрел нашу старую постановку и вдруг почувствовал большой стыд за нас, латвийцев, живущих сегодня, в 2025 году. Особенно за латвийских мужчин, не знаю почему. Отношение [Иманта] Зиедониса и его современников к Латвии и наше сегодняшнее отношение настолько различаются, что единственное слово, которое я могу найти, — это nospiedošs kauns [на русский это наверное лучше перевести мемом "испанский стыд". - press.lv].

Так что этот шаг с моей стороны – чисто личное – это попытка избавиться от этого. Чтобы, глядя в зеркало, я мог сказать себе, что по крайней мере я попытался. Даже если не получится.

Кроме того, всю жизнь я следовал интуиции, которая на этот раз подсказывает мне: апатия и гнев латвийского общества по отношению к правящим партиям достигли таких масштабов, что законы энтропии грозят немедленно разрушить Латвию безвозвратно. Достигнута критическая масса. [Тут хотелось бы заметить, что apātija un dusmas - апатия и гнев, это вообще то противоречащие друг друг чувства. Не бывает апатичного гнева, как и гневной апатии. Впрочем кто мы такие, чтобы править великого режиссера, возможно, в Новом Рижском театре и не такие комбинации чувств-с присутствуют. - press.lv]

У этой партии нет задачи стать банальной партией власти, чтобы править четыре года. У нас есть только одна задача — получить большинство, изменить закон о выборах и на этом завершить свою функцию. Затем последует роспуск Сейма, и будут проведены новые выборы без партийных списков. Таким образом, наши личности не имеют столь существенного значения. Поэтому нет необходимости в одном лидере, как это принято в обычных банальных правящих партиях. Здесь важно только наше послание. А оно заключается в том, чтобы разгромить сплоченную [видимо, правящую] банду!

...Пока нас только пятеро. Мы призовем голосовать за нас представителей всех идеологий, которых объединяет общая цель — изменить мошенническую избирательную систему Латвии, которую правящие партии здесь выдают за демократию. Это будет партия перехода власти. Никто не будет спорить о Стамбульских конвенциях и тому подобном, пусть этим занимаются будущие депутаты. Наша функция будет заключаться только в смене системы, чтобы народ в будущем мог выбирать более компетентных руководителей. Потому что в настоящее время партии у нас отбирают самых глупых и неспособных. Не зря им практически невозможно найти честную работу после того, как они уходят или их выгоняют из политики

...После того, как осенью 2026 года мы выполним свою цель и обещание, мы самоликвидируемся, и я вернусь к постановке театральных спектаклей. В начале 2027 года состоятся новые выборы без партий и без всех их фокусов.

Комментарий press.lv

У нас, собственно, один вопрос - а вы верите, дорогие читатели, что Херманис найдёт себе честную работу, после того как он уйдёт (или его выгонят - что вероятнее) из политики?

Вот про Валдиса Затлерса говорят, что он был отличным врачом. Был. Сейчас просто экс-президент. Не более...