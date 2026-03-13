Сегодня Всемирный день сна ! Почему врачи говорят, что мы катастрофически недосыпаем

Этот день появился по инициативе специалистов по медицине сна и проводится ежегодно в марте. Его цель — привлечь внимание к проблемам бессонницы, хронической усталости и другим нарушениям сна, которые становятся всё более распространёнными.

По оценкам экспертов, миллионы людей по всему миру регулярно спят меньше нормы. При этом взрослому человеку обычно требуется около 7–9 часов сна в сутки, чтобы организм мог полноценно восстановиться.

Недостаток сна может отражаться не только на самочувствии, но и на концентрации, памяти и даже иммунитете. Врачи отмечают, что регулярное недосыпание увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и депрессии.

Одной из главных причин проблем со сном специалисты называют современный образ жизни — позднее использование смартфонов, стресс, нерегулярный режим дня и избыток информации перед сном.

Поэтому в День сна эксперты советуют начать с самых простых вещей: ложиться спать примерно в одно и то же время, ограничить использование гаджетов вечером и дать организму возможность отдыхать достаточно долго.

Ведь сон — это не роскошь, а одна из базовых потребностей человека. И иногда лучший способ позаботиться о здоровье — просто хорошо выспаться.