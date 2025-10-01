Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сегодня «в основном» солнечно. Какая погода ждёт нас октябре?

1 октября, 2025

0 комментариев

1 октября в Латвии ожидается в основном солнечная погода без осадков, сообщает LETA со ссылкой на синоптиков.

Днём воздух прогреется до +9..+14 градусов, в Риге — до +12..+13. Будет дуть слабый восточный и северо-восточный ветер. Погодные условия определяет мощный антициклон, атмосферное давление у моря достигает 1035–1038 гектопаскалей.

По информации Европейского центра среднесрочных прогнозов, в ближайшие четыре недели температура в Латвии будет соответствовать норме или окажется примерно на градус выше. Количество осадков ожидается на уровне среднего показателя или больше.

Согласно данным программы «Коперник» и Национального управления океанических и атмосферных исследований США, не только октябрь, но и ближайшие месяцы в Северной Европе могут быть теплее обычного. При этом прогнозы по осадкам остаются неопределёнными, но зима в северной части Европы может быть более влажной, чем в среднем.

Синоптики отмечают, что до субботы сохранится повышенное атмосферное давление, облачность будет переменной и крупных осадков не ожидается. Ночью и утром местами образуется туман. Минимальная температура составит от -2 до +3 градусов, но под облаками и на побережье Рижского залива не опустится ниже +4..+8. Днём воздух прогреется до +7..+13.

В воскресенье, 5 октября, Латвию с запада пересекут дождевые облака, на побережье усилится южный ветер. В начале следующей недели местами снова пойдут дожди, в отдельные ночи температура может не опускаться ниже +10, а днём достигать +18 градусов.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

20:52

0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

20:47

0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

20:37

0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле "Škoda", сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

20:30

0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

20:26

0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

20:17

0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

20:11

0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

