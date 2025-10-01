Сегодня «в основном» солнечно. Какая погода ждёт нас октябре?

Днём воздух прогреется до +9..+14 градусов, в Риге — до +12..+13. Будет дуть слабый восточный и северо-восточный ветер. Погодные условия определяет мощный антициклон, атмосферное давление у моря достигает 1035–1038 гектопаскалей.

По информации Европейского центра среднесрочных прогнозов, в ближайшие четыре недели температура в Латвии будет соответствовать норме или окажется примерно на градус выше. Количество осадков ожидается на уровне среднего показателя или больше.

Согласно данным программы «Коперник» и Национального управления океанических и атмосферных исследований США, не только октябрь, но и ближайшие месяцы в Северной Европе могут быть теплее обычного. При этом прогнозы по осадкам остаются неопределёнными, но зима в северной части Европы может быть более влажной, чем в среднем.

Синоптики отмечают, что до субботы сохранится повышенное атмосферное давление, облачность будет переменной и крупных осадков не ожидается. Ночью и утром местами образуется туман. Минимальная температура составит от -2 до +3 градусов, но под облаками и на побережье Рижского залива не опустится ниже +4..+8. Днём воздух прогреется до +7..+13.

В воскресенье, 5 октября, Латвию с запада пересекут дождевые облака, на побережье усилится южный ветер. В начале следующей недели местами снова пойдут дожди, в отдельные ночи температура может не опускаться ниже +10, а днём достигать +18 градусов.