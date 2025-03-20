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Сегодня начинается астрономическая весна: ожидается яркое солнце

© LETA 20 марта, 2025 07:48

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Сегодня в 11:01 в Латвии наступит астрономическая весна, свидетельствуют данные "timeanddate.com".

Солнце в Риге в четверг взошло в 6:25, а зайдет в 18:37, то есть продолжительность дня составит 12 часов и 12 минут. Каждый последующий день будет почти на пять минут длиннее.

Астрономическая весна продлится до летнего солнцестояния, которое наступит 21 июня в 5:42.

Метеорологическая весна в этом году началась 22 февраля на Курземском побережье и 25 февраля на большей части территории страны. Метеорологическое лето начнется, когда средняя температура воздуха в течение пяти дней подряд составит не менее +15 градусов.

В четверг во многих местах Латвии, особенно в западной части страны, будет светить солнце, облачность слабая, прогнозируют синоптики.

Существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть слабый или умеренный с юго-запада.

Максимальная температура воздуха ожидается от +4 градусов в отдельных местах Видземе и Латгалии до +10 градусов в восточной части Курземе и Земгале.

В Риге осадков не ожидается, во второй половине дня облачность уменьшится. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, воздух прогреется до +9 градусов.

На большей части Европы, включая Латвию, погодные условия формируются под влиянием области высокого давления. Атмосферное давление 1022-1025 гектопаскалей на уровне моря.

 

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