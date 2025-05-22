Сегодня местами возможны бури с градом, грозы и наводнения

Грозы будут сопровождаться сильными ливнями и порывистым ветром, локально возможны бури с градом и наводнения. С 11:00 до 23:00 на востоке страны Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил предупреждение о грозах.

В Курземе осадков не ожидается, а в центральных регионах страны они возможны ближе к вечеру.

В течение дня будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер, в Курземе - порывами до 14 метров в секунду. Воздух прогреется до +17...+22 градусов, на западном побережье Курземе - до +11...+15 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице составит +20 градусов.