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Сегодня местами возможны бури с градом, грозы и наводнения

© LETA 22 мая, 2025 09:15

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В четверг во второй половине дня на востоке страны ожидаются грозы, прогнозируют синоптики.

Грозы будут сопровождаться сильными ливнями и порывистым ветром, локально возможны бури с градом и наводнения. С 11:00 до 23:00 на востоке страны Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил предупреждение о грозах.

В Курземе осадков не ожидается, а в центральных регионах страны они возможны ближе к вечеру.

В течение дня будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер, в Курземе - порывами до 14 метров в секунду. Воздух прогреется до +17...+22 градусов, на западном побережье Курземе - до +11...+15 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице составит +20 градусов.

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Браже ознакомит политический комитет НАТО с опытом Латвии в борьбе с терроризмом

Новости Латвии 09:30

Новости Латвии 0 комментариев

Министр иностранных дел Байба Браже сегодня выступит перед экспертами политического комитета НАТО, которые впервые посетят Латвию с визитом, чтобы ознакомиться с ее опытом в сфере предотвращения терроризма, сообщили  в МИД.

Министр иностранных дел Байба Браже сегодня выступит перед экспертами политического комитета НАТО, которые впервые посетят Латвию с визитом, чтобы ознакомиться с ее опытом в сфере предотвращения терроризма, сообщили  в МИД.

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Не хотите платить за соседей? Как найти и обезвредить «электрического» вора

Выбор редакции 09:27

Выбор редакции 0 комментариев

С 1 июля нынешнего года счета за электроэнергию для жителей Латвии вырастут в среднем на 5%. Это плата за отключение от энергосетей России и Белоруссии и подключение к общеевропейской сети. Правда, энергетики уверяют, что для среднестатистического домохозяйства, потребляющего 100 киловатт-часов в месяц, итоговая сумма в счете увеличится только на 0,5 евро, или на 6 евро в год. Что будет в действительности, увидим очень скоро. Однако в этих условиях у некоторых "предприимчивых" индивидуумов наверняка появится соблазн попользоваться электрической энергией на халяву, попросту украв ее у соседей. И в зоне наибольшего риска находятся пожилые люди.

С 1 июля нынешнего года счета за электроэнергию для жителей Латвии вырастут в среднем на 5%. Это плата за отключение от энергосетей России и Белоруссии и подключение к общеевропейской сети. Правда, энергетики уверяют, что для среднестатистического домохозяйства, потребляющего 100 киловатт-часов в месяц, итоговая сумма в счете увеличится только на 0,5 евро, или на 6 евро в год. Что будет в действительности, увидим очень скоро. Однако в этих условиях у некоторых "предприимчивых" индивидуумов наверняка появится соблазн попользоваться электрической энергией на халяву, попросту украв ее у соседей. И в зоне наибольшего риска находятся пожилые люди.

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Стубб анонсировал переговоры Украины и России в Ватикане

Мир 09:00

Мир 0 комментариев

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что "технические" переговоры между представителями Украины и России по поводу завершения войны могут продолжиться в Ватикане уже через несколько дней. При этом финский политик заявил, что США не выходят из переговорного процесса.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что "технические" переговоры между представителями Украины и России по поводу завершения войны могут продолжиться в Ватикане уже через несколько дней. При этом финский политик заявил, что США не выходят из переговорного процесса.

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Лавров подтвердил отказ России прекратить огонь в Украине

Мир 08:50

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Глава МИД РФ назвал "несостоятельной" идею прекращения огня до начала мирных переговоров с Украиной. Лавров также обвинил европейцев в давлении на США по ужесточению санкций, сообщает Deutsche Welle.

Глава МИД РФ назвал "несостоятельной" идею прекращения огня до начала мирных переговоров с Украиной. Лавров также обвинил европейцев в давлении на США по ужесточению санкций, сообщает Deutsche Welle.

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Конфликт «Нового Единства» и «Стабильности!»: пусть рассудит Служба госбезопасности

Важно 08:48

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Депутат Сейма Алексей Росликов ("Стабильности!") обратился с заявлением в Службу государственной безопасности (СГБ) с требованием оценить, не вызывает ли предвыборная кампания "Нового Единства" раскол в обществе. По мнению политика, эта партия играет на острых национальных вопросах, затрагивая чувствительные в обществе темы.

Депутат Сейма Алексей Росликов ("Стабильности!") обратился с заявлением в Службу государственной безопасности (СГБ) с требованием оценить, не вызывает ли предвыборная кампания "Нового Единства" раскол в обществе. По мнению политика, эта партия играет на острых национальных вопросах, затрагивая чувствительные в обществе темы.

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Жителям Латвии измерят черепа: все ради науки и будущих поколений

Наука и технологии 08:47

Наука и технологии 0 комментариев

Рижский университет имени Страдиня (RSU), Кулдигский край и фармацевтическая компания Roche объединят усилия для проведения антропологического исследования.

Рижский университет имени Страдиня (RSU), Кулдигский край и фармацевтическая компания Roche объединят усилия для проведения антропологического исследования.

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