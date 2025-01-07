Сдерживание диверсий в Балтийском море возможно, только если на них реагировать: президент Литвы

"Те силы или те политики, которые видят наш образ действий, пользуются этим, они знают, что быстрой реакции не будет, что эта реакция утонет в спорах. Я думаю, что единственный способ сдержать такого рода действия - это жесткая реакция", - сказал Науседа в понедельник в эфире программы TV3 "Специальная дискуссия".

По словам президента, сдерживание может быть достигнуто с помощью разведывательной работы, возбуждения дел и тщательного анализа того, суда каких компаний вовлечены в возможные нарушения.

"Заранее зная, что судно такой-то компании идет из порта А в порт Б в Балтийском море, нужно выделить определенные технологические средства, чтобы следить за его действиями, смотреть, не приближается ли оно к объектам критической инфраструктуры, и, если это происходит, наверное, сопровождать его", - сказал глава государства.

Президент отметил, что вопросы защиты критической инфраструктуры и возможные ответные меры будут обсуждаться с лидерами стран Балтии и Скандинавии на следующей неделе в Финляндии. Содержание дискуссии может быть развито на неформальном заседании Совета Европейского союза в начале февраля, добавил Науседа.