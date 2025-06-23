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«Сделаем Иран снова великим»: Трамп выдвинул лозунг смены режима в Тегеране

© Meduza.io 23 июня, 2025 11:52

Мир 0 комментариев

В Иране после ударов США может произойти смена правящей власти, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Неполиткорректно использовать термин „смена режима“, но, если нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран снова великим, почему бы не произойти смене режима?» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

По аналогии с MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой») Трамп предложил аббревиатуру MIGA — Make Iran Great Again («Сделаем Иран снова великим»).

В другом посте президент США заявил, что ядерным объектам в Иране нанесен «колоссальный ущерб», и похвалил американских военных.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу ранее не исключал операции по убийству верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Президент США Дональд Трамп еще до удара американских военных по Ирану говорил, что ему точно известно местонахождение Хаменеи, но США не намерены его убивать, «по крайней мере сейчас».

Военные США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем заводам иранской ядерной программы — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Дональд Трамп заявил, что все три объекта уничтожены. Власти Ирана эту информацию не подтверждали, заявив в частности, что ключевой завод иранской ядерной программы в Фордо был эвакуирован до удара. В Пентагоне говорили, что продолжают оценивать ущерб. По данным NBC News, США также готовятся к возможному ответному удару Ирана в ближайшие 48 часов.

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