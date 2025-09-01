Утром несколько родителей в соцсетях жаловались на технические проблемы в E-klase, которые мешали решить вопросы, связанные с питанием школьников. Булане пояснила, что в отдельных случаях возможны трудности с обменом данными, из-за которых система не может получить информацию о том, полагается ли муниципальное софинансирование. Несоответствие данных чаще возникает при смене учебного заведения.

Родители также сообщали, что и после полудня в E-klase невозможно подать заявку на отказ от питания. В то же время сообщение на сайте "Mily" указывает, что система сталкивается с большим количеством заявок, и родителям приходится ждать в виртуальной очереди.

Платёжная система "Mily" по поручению предприятия общественного питания обеспечивает заключение договоров с родителями о безналичных расчетах за питание. Родителям необходимо заключить договор в системе "Mily", а муниципалитет предоставляет информацию о случаях, когда полагается 50% софинансирование. После этого родитель активирует договор для расчетов, пояснила Булане.

Если договор заключён, ребёнок может получать питание даже при отсутствии средств на счёте. В этом случае в кошельке "Mily" фиксируется отрицательный баланс, который аннулируется, как только родитель пополняет счёт, уточнили в самоуправлении.