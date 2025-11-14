Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 14. Ноября Завтра: Fricis, Vikentijs
Доступность

Самым солнечным днем будет эта суббота, самым снежным — вторник: погода в праздники

© LETA 14 ноября, 2025 11:32

Новости Латвии 0 комментариев

Из четырёх предстоящих праздников самая солнечная погода будет в субботу, но больше всего дождей и снега может выпасть на 18 ноября, согласно текущим прогнозам синоптиков.

В Латвии начался период прохладной погоды, который может продлиться долгое время. Во второй половине ноября во многих местах возможен устойчивый снежный покров. В некоторых частях страны ожидается наступление метеорологической зимы, а на Алуксненской и Видземской возвышенностях она может наступить уже 15 ноября.

В праздничные дни температура воздуха в Латвии будет колебаться в пределах от -5 до +5 градусов. В субботу погоду будет определять область высокого давления, будет светить солнце, в последующие дни атмосферное давление понизится, увеличится облачность и количество осадков.

В праздничные дни ожидается больше всего дождей и снега; согласно текущему прогнозу «Глобальной системы прогнозирования погоды», 18 ноября большая часть страны будет покрыта снежным покровом толщиной от 1 до 10 сантиметров.

Будет дуть слабый или умеренный ветер переменного направления. В субботу утром на побережье ожидаются порывы северного ветра до 18 метров в секунду, в воскресенье – южный, юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Согласно информации, собранной Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии, самым тёплым в 2020 году было 18 ноября, когда средняя суточная температура воздуха в стране достигла +9 градусов, а максимальная в Бауске составила +12,2 градуса. Самым холодным праздником был 1998 год, когда средняя суточная температура воздуха в Латвии опустилась до -10,6 градуса. Рекорд минимальной температуры воздуха принадлежит 1965 году, когда столбик термометра в Мерсрагсе опустился до -18,1 градуса.

Самый толстый снежный покров в День провозглашения Латвийской Республики за последние десятилетия был зафиксирован в 1992 году в Резекне — 27 сантиметров.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Какого чёрта?!» Почему Фонд интеграции так далёк от интеграции — дискутировали на LTV
Важно

«Какого чёрта?!» Почему Фонд интеграции так далёк от интеграции — дискутировали на LTV

Между собой на русском? Сейм ужесточает языковые наказания
Важно

Между собой на русском? Сейм ужесточает языковые наказания (1)

Рижане переплачивают 97 миллионов евро из-за «хитрой» схемы Rīgas Siltums: Кулбергс
Важно

Рижане переплачивают 97 миллионов евро из-за «хитрой» схемы Rīgas Siltums: Кулбергс

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:55 14.11.2025
Нидерланды: сильнейшее землетрясение
Sfera.lv 3 часа назад
Литва: мобильность в складчину – в одиночку не тянем…
Sfera.lv 3 часа назад
Португалия: будем бастовать
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: airBaltic перевезла больше пассажиров
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: Юрмала не соответствуют Конституции
Sfera.lv 5 часов назад
Рига: разговор за евробюджет
Sfera.lv 5 часов назад
Франция: Дурова освободили
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия вошла в лидеры ЕС по росту промышленного производства
Bitnews.lv 17 часов назад

Объединим народ и завоюем мир… грибами: airBaltic поступило предложение

Важно 12:49

Важно 0 комментариев

Национальная авиакомпания «airBaltic» украсила несколько новых самолётов рисунками. Все началось с флагов стран Балтии, затем один из самолетов  украсили изображениями живой природы Латвии — птицами и насекомыми. И вот компании подали новую идею для демонстрации национальной идентичности.

Национальная авиакомпания «airBaltic» украсила несколько новых самолётов рисунками. Все началось с флагов стран Балтии, затем один из самолетов  украсили изображениями живой природы Латвии — птицами и насекомыми. И вот компании подали новую идею для демонстрации национальной идентичности.

Читать
Загрузка

«Русский — мой язык, бояться не буду»: СГБ передала дело Росликова в прокуратуру

Новости Латвии 12:32

Новости Латвии 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) в пятницу передала в прокуратуру для начала уголовного преследования дело против депутата Рижской думы и члена партии "Стабильности!" Алексея Росликова за разжигание ненависти и вражды между латышами и русскими, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Служба государственной безопасности (СГБ) в пятницу передала в прокуратуру для начала уголовного преследования дело против депутата Рижской думы и члена партии "Стабильности!" Алексея Росликова за разжигание ненависти и вражды между латышами и русскими, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Читать

Рижане переплачивают 97 миллионов евро из-за «хитрой» схемы Rīgas Siltums: Кулбергс

Важно 12:24

Важно 0 комментариев

"Вы, возможно, уже слышали о так называемой «конкуренции» на правом берегу Риги, где работает несколько котельных на древесных опилках. Они получают неадекватно высокую прибыль — до 23–45 % рентабельности. Большинство этих частных котельных в зимний сезон поставляют тепло «Rīgas Siltums» по максимально возможной цене — 77 евро/МВтч, - пишет Андрис Кулбергс на портале Pietiek.com.

"Вы, возможно, уже слышали о так называемой «конкуренции» на правом берегу Риги, где работает несколько котельных на древесных опилках. Они получают неадекватно высокую прибыль — до 23–45 % рентабельности. Большинство этих частных котельных в зимний сезон поставляют тепло «Rīgas Siltums» по максимально возможной цене — 77 евро/МВтч, - пишет Андрис Кулбергс на портале Pietiek.com.

Читать

Санкции нарушил: суд оставил без изменений приговор главреду Sputnik Latvija Валентину Роженцову

Важно 12:21

Важно 0 комментариев

Курземский окружной суд на этой неделе оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым главному редактору кремлёвского пропагандистского портала «Sputnik Latvija», гражданину Латвии Валентину Роженцову, за нарушение санкций Европейского Союза (ЕС) назначено два года лишения свободы, узнало агентство LETA в окружном суде.

Курземский окружной суд на этой неделе оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым главному редактору кремлёвского пропагандистского портала «Sputnik Latvija», гражданину Латвии Валентину Роженцову, за нарушение санкций Европейского Союза (ЕС) назначено два года лишения свободы, узнало агентство LETA в окружном суде.

Читать

Хроническая усталость? Поможет простой анализ крови

Азбука здоровья 12:18

Азбука здоровья 0 комментариев

Учёные из Великобритании недавно представили прототип анализа крови, который способен отличать синдром хронической усталости (ME/CFS) от нормального переутомления. Исследователи изучали не мутации, а эпигенетические сигнатуры и особенности трёхмерной структуры ДНК. По первым данным точность достигает более 90 процентов, однако сам тест пока считается экспериментальным и требует крупных выборок. Тем не менее новость уже вызвала большой интерес, особенно у женщин после сорока пяти лет, потому что именно в этой возрастной группе усталость становится самым запутанным симптомом медицины.

Учёные из Великобритании недавно представили прототип анализа крови, который способен отличать синдром хронической усталости (ME/CFS) от нормального переутомления. Исследователи изучали не мутации, а эпигенетические сигнатуры и особенности трёхмерной структуры ДНК. По первым данным точность достигает более 90 процентов, однако сам тест пока считается экспериментальным и требует крупных выборок. Тем не менее новость уже вызвала большой интерес, особенно у женщин после сорока пяти лет, потому что именно в этой возрастной группе усталость становится самым запутанным симптомом медицины.

Читать

Центр защиты прав потребителей о скидках в интернете: что правда — что обман?

Новости Латвии 12:09

Новости Латвии 0 комментариев

Многие потребители предпочитают делать покупки через интернет-магазины и маркетплейсы. И немаловажную роль здесь играет цена товара. Периодически электронные торговцы объявляют распродажи со скидками. Но насколько они реальны? Иногда это оказывается обычным маркетинговым ходом: цена товара заранее повышается, а затем объявляются «скидки», и конечная стоимость оказывается выше прежней. Применяется ли подобная практика в электронной коммерции на самом деле, выяснял Центр защиты прав потребителей (PTAC). Каковы же результаты расследования?

Многие потребители предпочитают делать покупки через интернет-магазины и маркетплейсы. И немаловажную роль здесь играет цена товара. Периодически электронные торговцы объявляют распродажи со скидками. Но насколько они реальны? Иногда это оказывается обычным маркетинговым ходом: цена товара заранее повышается, а затем объявляются «скидки», и конечная стоимость оказывается выше прежней. Применяется ли подобная практика в электронной коммерции на самом деле, выяснял Центр защиты прав потребителей (PTAC). Каковы же результаты расследования?

Читать

«Какого чёрта?!» Почему Фонд интеграции так далёк от интеграции — дискутировали на LTV

Важно 11:59

Важно 0 комментариев

В эфире программы "Что происходит в Латвии?" на LTV собравшиеся политики и представители неправительственных организаций попытались обсудить проблему консолидации общества и необходимость содержания Фонда общественной интеграции (SIF).

В эфире программы "Что происходит в Латвии?" на LTV собравшиеся политики и представители неправительственных организаций попытались обсудить проблему консолидации общества и необходимость содержания Фонда общественной интеграции (SIF).

Читать