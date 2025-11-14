Самым солнечным днем будет эта суббота, самым снежным — вторник: погода в праздники

В Латвии начался период прохладной погоды, который может продлиться долгое время. Во второй половине ноября во многих местах возможен устойчивый снежный покров. В некоторых частях страны ожидается наступление метеорологической зимы, а на Алуксненской и Видземской возвышенностях она может наступить уже 15 ноября.

В праздничные дни температура воздуха в Латвии будет колебаться в пределах от -5 до +5 градусов. В субботу погоду будет определять область высокого давления, будет светить солнце, в последующие дни атмосферное давление понизится, увеличится облачность и количество осадков.

В праздничные дни ожидается больше всего дождей и снега; согласно текущему прогнозу «Глобальной системы прогнозирования погоды», 18 ноября большая часть страны будет покрыта снежным покровом толщиной от 1 до 10 сантиметров.

Будет дуть слабый или умеренный ветер переменного направления. В субботу утром на побережье ожидаются порывы северного ветра до 18 метров в секунду, в воскресенье – южный, юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Согласно информации, собранной Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии, самым тёплым в 2020 году было 18 ноября, когда средняя суточная температура воздуха в стране достигла +9 градусов, а максимальная в Бауске составила +12,2 градуса. Самым холодным праздником был 1998 год, когда средняя суточная температура воздуха в Латвии опустилась до -10,6 градуса. Рекорд минимальной температуры воздуха принадлежит 1965 году, когда столбик термометра в Мерсрагсе опустился до -18,1 градуса.

Самый толстый снежный покров в День провозглашения Латвийской Республики за последние десятилетия был зафиксирован в 1992 году в Резекне — 27 сантиметров.

