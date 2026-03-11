Самый коварный удар вулкана — и это не лава!

Иногда они движутся со скоростью до 50 километров в час, превращая обычные речные русла в бурные реки из пепла, камней и воды. По консистенции такой поток напоминает жидкий бетон.

И самое страшное – он может появиться почти без предупреждения.

Именно поэтому геолог Густаво Бехар Лопес сейчас пытается решить опасную задачу: научить искусственный интеллект заранее распознавать такие катастрофы.

Учёный работает на склонах одного из самых активных вулканов мира – Фуэго в Гватемале. Эта гора высотой более 3600 метров извергается почти постоянно. Каждые 15–20 минут из кратера вылетают облака пепла и раскалённые камни.

Но даже эти взрывы не так опасны, как лахары.

В 1985 году похожий поток грязи сошёл с вулкана Невадо-дель-Руис в Колумбии. Он пронёсся на десятки километров и буквально похоронил город Армеро. Погибли около 20 тысяч человек – это одна из самых страшных вулканических катастроф в истории.

Чтобы лучше понимать, когда начинается такой поток, Бехар вместе с коллегами установил на склонах Фуэго сеть сейсмических датчиков.

Эти приборы работают как микрофоны для земли. Они слышат вибрации – от ветра, шагов людей и даже от движения камней внутри грязевого потока.

Но отличить опасный лахар от других сигналов человеку сложно. Поэтому учёные подключили алгоритм машинного обучения.

Искусственный интеллект анализирует вибрации и ищет характерный «почерк» грязевых потоков. Если система распознаёт сигнал, она может предупредить о приближении лахара за 20 минут.

La #naturaleza viene recuperando su espacio

Las #lluvias intensas vienen activando un proceso geodinamico externo en las quebradas. Llamado Lahar.

Eso se vio en Arequipa , ahora en

localidad #Quinistaquillas #Moquegua.

Ingreso LAHAR del #Huaynaputina

— Lourdes Menis (@climatologa) February 22, 2026

Для людей, живущих у подножия вулканов, это время может стать решающим.

Исследователи надеются, что в будущем такие системы будут работать и на других опасных вулканах – например, Рейнир в США или Котопакси в Эквадоре.

Потому что иногда главная угроза вулкана – вовсе не огонь.

А стремительная река из пепла и камней, которая может появиться тогда, когда её совсем не ждут.