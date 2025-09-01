Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Самый холодный август: новый погодный рекорд в Латвии

© LETA 1 сентября, 2025 16:49

Новости Латвии 0 комментариев

Средняя температура воздуха в Латвии в последний месяц лета была на градус ниже августовской нормы, а осадков в стране выпало в среднем меньше, чем в предыдущие месяцы, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Со средней температурой воздуха +15,9 градуса прошлый месяц стал самым холодным августом в этом столетии, разделив это звание с 2012 годом.

Минимальная температура воздуха составила +2,4 градуса 21 августа в Зосени, а самая высокая - +29,5 градуса 3 августа в Бауске. Единственный рекорд тепла в этом месяце был установлен 15 августа в Колке - +27,2 градуса, при этом 21-27 августа были побиты три рекорда холода.

Среднее количество осадков в Латвии в августе составило 73,9 миллиметра, или 96 % от нормы. Больше всего осадков - 136,7 миллиметра - выпало в Риге, а меньше всего - в Добеле, где выпало 25,5 миллиметра.

Август стал первым с марта месяцем, когда средняя влажность в стране была ниже нормы, или среднего показателя 1991-2020 годов. На большинстве станций наблюдения в августе сухость и влажность были в пределах нормы, однако в Гулбене и Звейниекциемсе август был чрезвычайно влажным.

