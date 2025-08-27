Самый чистый пляж — на Видземском побережье, а один из самых грязных в стране — в Юрмале

Как сообщил руководитель Фонда экологического образования Янис Улме, за 30 дней «Зелёная экспедиция» при участии волонтёров провела 44 мониторинга содержания мусора на побережье. В среднем на каждые 100 метров латвийских пляжей приходится 306 единиц отходов, что на 8% меньше, чем в 2024 году (334 единицы).

Однако уровень загрязнения остаётся высоким: 77,6% составляют пластмассы и полимерные материалы. Лидируют окурки (26,4%), пластиковая упаковка от продуктов (12,3%) и фрагменты пластика (12,1%).

При рассмотрении конкретных пляжей в самоуправлениях, самыми загрязнёнными оказались пляжи Лиепаи (839 отходов на 100 метров), самыми чистыми — в Лимбажском крае (111 отходов). Среди отдельных пляжей рекорд антисанитарии был поставлен на пляже в Кароста: здесь насчитали 1522 единицы мусора на 100 метрах. В «антирейтинге» также оказались Майори в Юрмале (848) и центральный пляж Лиепаи (754).

Список чистейших пляжей сократился до четырёх на всей почти 500-километровой латвийской береговой линии. У камней Лаучу выявлено всего 16 отходов на 100 метрах, в Абрагциемсе — 50, на центральном пляже Энгуре — 75, в Зиемупе — 77.

В этом году впервые проведён и мониторинг мезопластика и пластиковых гранул. Их обнаружили на 36% побережья. Проблема пока не масштабная, но, по словам Улме, она становится актуальной не только для Латвии, но и для всего Балтийского моря.

Организаторы кампании подчёркивают: несмотря на позитивную тенденцию снижения количества мусора, ни один пляж Латвии пока не соответствует критериям ЕС по «хорошему состоянию морской среды».