Самый чистый пляж — на Видземском побережье, а один из самых грязных в стране — в Юрмале

27 августа, 2025

По итогам кампании «Mana jūra» самой загрязнённой пляжной территорией в этом году признан пляж в Каросте, в Лиепае, а самым чистым был признан пляж у камней Лаучу на Видземском побережье.

Как сообщил руководитель Фонда экологического образования Янис Улме, за 30 дней «Зелёная экспедиция» при участии волонтёров провела 44 мониторинга содержания мусора на побережье. В среднем на каждые 100 метров латвийских пляжей приходится 306 единиц отходов, что на 8% меньше, чем в 2024 году (334 единицы).

Однако уровень загрязнения остаётся высоким: 77,6% составляют пластмассы и полимерные материалы. Лидируют окурки (26,4%), пластиковая упаковка от продуктов (12,3%) и фрагменты пластика (12,1%).

При рассмотрении конкретных пляжей в самоуправлениях, самыми загрязнёнными оказались пляжи Лиепаи (839 отходов на 100 метров), самыми чистыми — в Лимбажском крае (111 отходов). Среди отдельных пляжей рекорд антисанитарии был поставлен на пляже в Кароста: здесь насчитали 1522 единицы мусора на 100 метрах. В «антирейтинге» также оказались Майори в Юрмале (848) и центральный пляж Лиепаи (754).

Список чистейших пляжей сократился до четырёх на всей почти 500-километровой латвийской береговой линии. У  камней Лаучу выявлено всего 16 отходов на 100 метрах, в Абрагциемсе — 50, на центральном пляже Энгуре — 75, в Зиемупе — 77.

В этом году впервые проведён и мониторинг мезопластика и пластиковых гранул. Их обнаружили на 36% побережья. Проблема пока не масштабная, но, по словам Улме, она становится актуальной не только для Латвии, но и для всего Балтийского моря.

Организаторы кампании подчёркивают: несмотря на позитивную тенденцию снижения количества мусора, ни один пляж Латвии пока не соответствует критериям ЕС по «хорошему состоянию морской среды».

Поезд из Риги в эстонский Тарту обещают оставить

Новости Латвии 14:19

Представители правительств Эстонии и Латвии во время встречи в эстонском Выру подтвердили, что проект Rail Baltic все еще может быть завершен к 2030 году, а железнодорожное сообщение с Ригой через Тарту и Валгу, запущенное в качестве пилотного проекта, может быть сохранено, пишет Postimees.

Загрузка

Туалеты в некоторых магазинах Lild стали платными

Важно 14:08

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

Правительство экономит на самых беззащитных: детям из интернатов и спецшкол не повышают содержание с 2007 года

Новости Латвии 14:00

Дополнительное финансирование на содержание специальных учебных заведений в этом году не предусмотрено. Об этом свидетельствует ответ Министерства образования и науки, полученный агентством LETA.

airBaltic собирается летать в Каунас: правда, только через год

Новости Латвии 13:34

В следующем летнем сезоне латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" планирует открыть прямые рейсы между Ригой и Каунасом (Литва), сообщили агентству ЛЕТА в "airBaltic".

Латвийское предприятие получило международную страховую гарантию на открытие бизнеса в Кении

Бизнес 13:27

Латвийское предприятие SIA L.J. Linen, торгующее агропродукцией, планирует реализовать инвистиционный проект в Кении и уже получило страховую гарантию от политических и финансовых рисков на сумму 9 миллионов долларов (7,7 миллиона евро), сообщило агентству LETA Министерство финансов Латвии.

Очередной удар по рыбакам: рыбы в нашем море всё меньше, Еврокомиссия вводит новые ограничения

Важно 13:03

Европейская комиссия (ЕК) приняла законопроект о рыболовстве в Балтийском море на 2026 год, устанавливающий размер общих допустимых уловов и квоты, предусматривающие значительное сокращение вылова балтийской трески и сокращение вылова сельди в Рижском заливе, сообщило представительство Европейской комиссии в Латвии.

Трамп пригрозил России «экономической войной», если не увидит подвижек в переговорах Путина с Украиной

Мир 12:48

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести против России «очень серьезные» меры, если Владимир Путин не прекратит войну в Украине. По словам американского лидера, речь идет не о военном конфликте, а об «экономической войне», которая может серьезно ударить по российской экономике.

