Самый большой в истории космический корабль SpaceX Starship успешно взлетел и развернул спутники на орбите

Для запуска Starship был задействован ракетный ускоритель Super Heavy, также разработанный компанией Илона Маска. Он отделился от корабля и, согласно плану, окончил полет в Мексиканском заливе.

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting tenth flight test of Starship! pic.twitter.com/5sbSPBRJBP — SpaceX (@SpaceX) August 27, 2025



Миссия самого Starship продолжалась чуть более часа. Корабль развернул на орбите несколько симуляторов спутников Starlink, а затем совершил контролируемое приводнение в Индийском океане.



Во время приводнения Starship произошел взрыв. Такой результат, вероятно, подразумевался изначально - целью испытания было не сохранение прототипа, а его переориентирование для вертикальной посадки. Эта цель была достигнута, следует из сообщения SpaceX.

Высота Starship в комплексе с Super Heavy составляет 123 метра - это самая большая и мощная космическая ракета не только среди творений SpaceX, но и в принципе в истории. SpaceX намерена сделать Starship кораблем многоразового использования, который позволит значительно экономить затраты на космические полеты.

Глава SpaceX Илон Маск ранее заявлял, что в 2026 году Starship сможет отправиться к Марсу, а Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) намеревалось использовать его для пилотируемых лунных миссий. Тестовые запуски корабля проводятся с 2023 года - лишь два из девяти предыдущих были признаны полностью успешными. Четыре полета Starship завершились взрывами ракеты-носителя.

Изначально десятый запуск Starship был запланирован на 24 августа. За несколько часов до старта он был перенесен. Причиной отмены стали технические неполадки в наземных системах, заявили тогда в компании.