Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 27. Августа Завтра: Alens, Jorens, Zanis
Доступность

Самый большой в истории космический корабль SpaceX Starship успешно взлетел и развернул спутники на орбите

Редакция PRESS 27 августа, 2025 09:52

Наука и технологии 0 комментариев

Ракета-носитель с прототипом корабля Starship развернула на орбите несколько спутников-симуляторов, после чего приводнилась в Индийском океане и взорвалась. В компании SpaceX заявили, что это значительный шаг вперед.
 
Американская компания SpaceX во вторник, 26 августа, успешно провела десятый запуск ракеты-носителя с прототипом самого большого в истории космического корабля Starship. Прямая трансляция велась в соцсети Х. В SpaceX заявили, что "каждая основная цель достигнута", а полет стал "значительным шагом вперед в разработке первой в мире полностью многоразовой ракеты-носителя".

Для запуска Starship был задействован ракетный ускоритель Super Heavy, также разработанный компанией Илона Маска. Он отделился от корабля и, согласно плану, окончил полет в Мексиканском заливе.


Миссия самого Starship продолжалась чуть более часа. Корабль развернул на орбите несколько симуляторов спутников Starlink, а затем совершил контролируемое приводнение в Индийском океане.


Во время приводнения Starship произошел взрыв. Такой результат, вероятно, подразумевался изначально - целью испытания было не сохранение прототипа, а его переориентирование для вертикальной посадки. Эта цель была достигнута, следует из сообщения SpaceX.

Высота Starship в комплексе с Super Heavy составляет 123 метра - это самая большая и мощная космическая ракета не только среди творений SpaceX, но и в принципе в истории. SpaceX намерена сделать Starship кораблем многоразового использования, который позволит значительно экономить затраты на космические полеты.

Глава SpaceX Илон Маск ранее заявлял, что в 2026 году Starship сможет отправиться к Марсу, а Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) намеревалось использовать его для пилотируемых лунных миссий. Тестовые запуски корабля проводятся с 2023 года - лишь два из девяти предыдущих были признаны полностью успешными. Четыре полета Starship завершились взрывами ракеты-носителя.

Изначально десятый запуск Starship был запланирован на 24 августа. За несколько часов до старта он был перенесен. Причиной отмены стали технические неполадки в наземных системах, заявили тогда в компании.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:25 27.08.2025
СГД перехватит контроль за азартными играми
Bitnews.lv 5 минут назад
airBaltic откроет рейсы Рига–Каунас с марта 2026 года
Bitnews.lv 12 минут назад
«Крестьянский союз» против Рижской думы
Bitnews.lv 20 минут назад
Спецшколы останутся без дополнительного финансирования
Bitnews.lv 2 часа назад
Swedbank: рост потребления в Латвии стоит ждать только после 2025 года
Bitnews.lv 3 часа назад
Riga Food-2025: крупнейшая выставка еды в Балтии откроется в Риге
Bitnews.lv 3 часа назад
Латвия: поборемся с голодом в Африке
Sfera.lv 4 часа назад
Бельгия: близок локоток, да не укусишь – почему нельзя дотянуться до российских активов
Sfera.lv 8 часов назад

Поезд из Риги в эстонский Тарту обещают оставить

Новости Латвии 14:19

Новости Латвии 0 комментариев

Представители правительств Эстонии и Латвии во время встречи в эстонском Выру подтвердили, что проект Rail Baltic все еще может быть завершен к 2030 году, а железнодорожное сообщение с Ригой через Тарту и Валгу, запущенное в качестве пилотного проекта, может быть сохранено, пишет Postimees.

Представители правительств Эстонии и Латвии во время встречи в эстонском Выру подтвердили, что проект Rail Baltic все еще может быть завершен к 2030 году, а железнодорожное сообщение с Ригой через Тарту и Валгу, запущенное в качестве пилотного проекта, может быть сохранено, пишет Postimees.

Читать
Загрузка

Туалеты в некоторых магазинах Lild стали платными

Важно 14:08

Важно 0 комментариев

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

Читать

Правительство экономит на самых беззащитных: детям из интернатов и спецшкол не повышают содержание с 2007 года

Новости Латвии 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

Дополнительное финансирование на содержание специальных учебных заведений в этом году не предусмотрено. Об этом свидетельствует ответ Министерства образования и науки, полученный агентством LETA.

Дополнительное финансирование на содержание специальных учебных заведений в этом году не предусмотрено. Об этом свидетельствует ответ Министерства образования и науки, полученный агентством LETA.

Читать

airBaltic собирается летать в Каунас: правда, только через год

Новости Латвии 13:34

Новости Латвии 0 комментариев

В следующем летнем сезоне латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" планирует открыть прямые рейсы между Ригой и Каунасом (Литва), сообщили агентству ЛЕТА в "airBaltic".

В следующем летнем сезоне латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" планирует открыть прямые рейсы между Ригой и Каунасом (Литва), сообщили агентству ЛЕТА в "airBaltic".

Читать

Латвийское предприятие получило международную страховую гарантию на открытие бизнеса в Кении

Бизнес 13:27

Бизнес 0 комментариев

Латвийское предприятие SIA L.J. Linen, торгующее агропродукцией, планирует реализовать инвистиционный проект в Кении и уже получило страховую гарантию от политических и финансовых рисков на сумму 9 миллионов долларов (7,7 миллиона евро), сообщило агентству LETA Министерство финансов Латвии.

Латвийское предприятие SIA L.J. Linen, торгующее агропродукцией, планирует реализовать инвистиционный проект в Кении и уже получило страховую гарантию от политических и финансовых рисков на сумму 9 миллионов долларов (7,7 миллиона евро), сообщило агентству LETA Министерство финансов Латвии.

Читать

Очередной удар по рыбакам: рыбы в нашем море всё меньше, Еврокомиссия вводит новые ограничения

Важно 13:03

Важно 0 комментариев

Европейская комиссия (ЕК) приняла законопроект о рыболовстве в Балтийском море на 2026 год, устанавливающий размер общих допустимых уловов и квоты, предусматривающие значительное сокращение вылова балтийской трески и сокращение вылова сельди в Рижском заливе, сообщило представительство Европейской комиссии в Латвии.

Европейская комиссия (ЕК) приняла законопроект о рыболовстве в Балтийском море на 2026 год, устанавливающий размер общих допустимых уловов и квоты, предусматривающие значительное сокращение вылова балтийской трески и сокращение вылова сельди в Рижском заливе, сообщило представительство Европейской комиссии в Латвии.

Читать

Трамп пригрозил России «экономической войной», если не увидит подвижек в переговорах Путина с Украиной

Мир 12:48

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести против России «очень серьезные» меры, если Владимир Путин не прекратит войну в Украине. По словам американского лидера, речь идет не о военном конфликте, а об «экономической войне», которая может серьезно ударить по российской экономике.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести против России «очень серьезные» меры, если Владимир Путин не прекратит войну в Украине. По словам американского лидера, речь идет не о военном конфликте, а об «экономической войне», которая может серьезно ударить по российской экономике.

Читать