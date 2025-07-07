Член правления TV 24 Клавс Калниньш рассказал, что он много путешествовал по железной дороге в старой Европе, и там — в Испании, Португалии, Франции — таких сумм нет.

«Таких сумм я там действительно не видел. Возможно, я ездил на каких-то необычных поездах. Во-вторых, чтобы люди этим пользовались, это должно быть конкурентоспособно. Самолет уже дешевле, чем 70-80 евро, на мой взгляд. Не говоря уже об автобусах или других средствах передвижения. Мне кажется, что за 70-80 евро доехать до Литвы – это безумно дорого, и я сомневаюсь, что люди будут этим пользоваться. Может быть, раз-два попробуют, и на этом все закончится», – сказал он.

Председатель правления Латвийской ассоциации многодетных семей, депутат Рижской думы (Нацобъединение) Элина Трея убеждена, что на уровне Балтии это не сработает, в контексте это имеет смысл только при наличии этого сообщения с Европой, и тогда и из Таллина, и из Риги, и из Вильнюса будут садиться на этот поезд и ездить.

«Сейчас я ездила на новом поезде Рига-Вильнюс, и билет мне стоил 25 евро в одну сторону. Тогда нормально было бы, ну, может быть, 50 евро из Таллинна в Вильнюс. Мне это, наверное, тоже было бы нормально. Вопрос в том, сколько времени это займет. Если это действительно будет скоростной поезд, который сэкономит час, то тогда действительно стоит доплатить», — сказала она.

Основатель движения «Ghetto Games» Раймонд Элбакян считает, что цена билетов, возможно, вырвана из контекста, рынок все урегулирует, и к моменту, когда поезд будет построен, с учетом инфляции, это будет совершенно нормальная цена. «Я думаю, что это цена будущего, и на это нужно смотреть с этой точки зрения», — добавил он.