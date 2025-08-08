Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Самое чудовищное нападение со времён Холокоста, а вы помогаете им, а не нам: Нетаньяху упрекнул канцлера ФРГ

8 августа, 2025 19:51

Мир 0 комментариев

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провёл разговор с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и выразил разочарование решением Германии ввести эмбарго на поставки оружия в Израиль.

«Вместо того чтобы поддерживать справедливую войну Израиля против ХАМАСа, который совершил самое чудовищное нападение на еврейский народ со времён Холокоста, Германия вознаграждает терроризм ХАМАСа, вводя эмбарго на поставки оружия в Израиль», — заявил Нетаньяху.

Премьер-министр отметил, что целью Израиля является не захват Газы, а её освобождение от ХАМАСа и создание там мирного правительства.

Разговор состоялся после того, как Германия приостанавила экспорт в Израиль военной техники, которая может быть использована в секторе Газа. Поставки приостановили до дальнейшего уведомления, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Глава правительства Германии объяснил это решение «еще более жесткими военными действиями израильской армии в секторе Газа, решение о которых принял израильский кабинет министров».

По словам Мерца, власти Германии по-прежнему обеспокоены тяжелым положением гражданского населения в секторе Газа. Теперь Израиль, отметил канцлер, будет нести еще большую ответственность за гуманитарную ситуацию в регионе и должен обеспечить доступ к гуманитарной помощи, включая миссии ООН.

Издание «Волна» утверждает, что речь идет не только о тяжелом вооружении, но и о комплектующих, оптике, системах связи. «Уже выданные лицензии остаются в силе, но новые заявки — например, на танковые стволы и системы ПВО — замораживаются», — говорится в публикации.

Германия — главный европейский союзник Израиля и один из крупнейших поставщиков оружия в эту страну. С октября 2023 когда, когда террористы ХАМАС напали на Израиль, Берлин одобрил поставки оружия и военной техники Иерусалиму на 485 миллионов евро.

Напомним, что правительство Израиля утром 8 августа одобрилоф план, предполагающий, что Армия обороны Израиля установит контроль над городом Газа. Это произошло несмотря на давление международного сообщества, которое призывает остановить боевые действия, а также протесты жителей Израиля, опасающихся за судьбу израильских заложников, удерживаемых террористами ХАМАС.

Власти Израиля также подвергаются критике и давлению из-за того, что жители сектора Газа, по данным гуманитарных организаций, массово голодают. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу утверждает, что «голода нет» и что Израиль отправляет достаточное количество помощи, но ее «крадет ХАМАС».

Из-за попыток отрицать гуманитарную катастрофу президент США Дональд Трамп, по данным NBC News, накричал на Нетаниягу во время одного из телефонных разговоров.

 

 

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

