«Вместо того чтобы поддерживать справедливую войну Израиля против ХАМАСа, который совершил самое чудовищное нападение на еврейский народ со времён Холокоста, Германия вознаграждает терроризм ХАМАСа, вводя эмбарго на поставки оружия в Израиль», — заявил Нетаньяху.

Премьер-министр отметил, что целью Израиля является не захват Газы, а её освобождение от ХАМАСа и создание там мирного правительства.

Разговор состоялся после того, как Германия приостанавила экспорт в Израиль военной техники, которая может быть использована в секторе Газа. Поставки приостановили до дальнейшего уведомления, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Глава правительства Германии объяснил это решение «еще более жесткими военными действиями израильской армии в секторе Газа, решение о которых принял израильский кабинет министров».

По словам Мерца, власти Германии по-прежнему обеспокоены тяжелым положением гражданского населения в секторе Газа. Теперь Израиль, отметил канцлер, будет нести еще большую ответственность за гуманитарную ситуацию в регионе и должен обеспечить доступ к гуманитарной помощи, включая миссии ООН.

Издание «Волна» утверждает, что речь идет не только о тяжелом вооружении, но и о комплектующих, оптике, системах связи. «Уже выданные лицензии остаются в силе, но новые заявки — например, на танковые стволы и системы ПВО — замораживаются», — говорится в публикации.

Германия — главный европейский союзник Израиля и один из крупнейших поставщиков оружия в эту страну. С октября 2023 когда, когда террористы ХАМАС напали на Израиль, Берлин одобрил поставки оружия и военной техники Иерусалиму на 485 миллионов евро.

Напомним, что правительство Израиля утром 8 августа одобрилоф план, предполагающий, что Армия обороны Израиля установит контроль над городом Газа. Это произошло несмотря на давление международного сообщества, которое призывает остановить боевые действия, а также протесты жителей Израиля, опасающихся за судьбу израильских заложников, удерживаемых террористами ХАМАС.

Власти Израиля также подвергаются критике и давлению из-за того, что жители сектора Газа, по данным гуманитарных организаций, массово голодают. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу утверждает, что «голода нет» и что Израиль отправляет достаточное количество помощи, но ее «крадет ХАМАС».

Из-за попыток отрицать гуманитарную катастрофу президент США Дональд Трамп, по данным NBC News, накричал на Нетаниягу во время одного из телефонных разговоров.