Саммит на Аляске. Что мы знаем о предстоящей встрече

Euronews 15 августа, 2025 07:40

Мир

Кремль обнародовал подробную повестку дня пятничной встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом. Ожидается, что президент США будет добиваться от российского лидера согласия на прекращение огня в Украине. С чем едет на переговоры Путин?

Кремль раскрыл подробности встречи на Аляске между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, которая состоится в пятницу, сообщает Euronews.

В четверг помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что переговоры пройдут на объединенной базе ВВС США "Элмендорф-Ричардсон" в Анкоридже, и что программа саммита уже согласована. Встреча начнется с беседы лидеров один на один в присутствии переводчиков в 21:30 по среднеевропейскому времени (11:30 по местному времени).

Сразу после этого запланирован рабочий завтрак, продолжительность и время которого зависят от того, как пройдет первая беседа. После рабочего завтрака переговоры продолжатся в более широком формате с участием делегаций.

В состав российской делегации помимо Ушакова войдут министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Состав делегации США пока не объявлен.

Примечательно, что в состав московской делегации не вошел помощник президента Путина Владимир Мединский, который возглавлял российскую команду на прямых переговорах с Украиной в Стамбуле.

Мединский также представлял Москву в Стамбуле в марте 2022 г. Его отсутствие в целом демонстрирует позицию Кремля в отношении стамбульских переговоров с Украиной и отсутствие готовности к прямому диалогу с Киевом.

Низкие ожидания и высокие ставки

Помощник Путина Ушаков сказал, что главная тема саммита на Аляске - "урегулирование" войны в Украине, хотя также будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества и глобальной безопасности.

По словам Ушакова, Кремль считает символичным, что встреча пройдет "рядом с могилами советских летчиков на Аляске".

Украинский центр противодействия дезинформации заявил, что, по данным Центра вооруженных сил, Путин, возможно, готовит к встрече с Трампом некие псевдоисторические материалы.

Среди них могут быть географические карты, призванные убедить президента США в том, что Украина якобы является "искусственным государством", образованным за счет территорий других стран.

Путин неоднократно использовал этот ложный аргумент для оправдания своего полномасштабного вторжения в Украину.

Комментируя предстоящую встречу на Аляске, Трамп несколько преуменьшил ее значение и последствия, назвав ее "подготовкой стола для второй встречи", якобы между Зеленским и Путиным.

"Мы проведем вторую встречу, если первая пройдет хорошо", - сказал Трамп, добавив, что предпочел бы, чтобы вторая встреча между Путиным и Зеленским состоялась "почти сразу".

Трамп также заявил, что РФ столкнется с серьезными последствиями, если саммит не принесет успеха в плане готовности Москвы прекратить войну против Украины.

На вопрос, верит ли он, что сможет убедить Путина прекратить нападения на мирных жителей Украины, Трамп ответил: "Думаю, ответ на этот вопрос - нет, потому что у меня уже был такой разговор (с Путиным)".

Президент Украины выразил надежду, что главной темой предстоящей встречи на Аляске станет немедленное прекращение огня.

"Президент США неоднократно говорил об этом. Он предложил мне, чтобы после встречи на Аляске мы были на связи и обсудили результаты, если таковые будут, и определили наши дальнейшие шаги", - сказал Владимир Зеленский.

После встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине в среду, Зеленский отправился в Лондон для беседы с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

По словам президента Украины, разговор шел о возможных гарантиях безопасности для Киева, "если Соединенным Штатам удастся заставить Россию прекратить убийства и приступить к настоящей, предметной дипломатии".

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

14:53

Важно

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

14:00

Важно

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

13:45

Важно

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

12:54

Важно

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

12:35

Важно

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

