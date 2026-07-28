С началом купального сезона эксперты предупреждают об опасности, связанной с рыбой Petermännchen, одного из самых ядовитых видов в Европе. Эта неприметная морская обитательница предпочитает мелководье и зарывается в песок или ил. Случайно наступив на неё, можно серьёзно пострадать от ядовитых шипов.
На немецких побережьях каждый год примерно 30–40 человек сталкиваются с уколами шипов Petermännchen — маленькой, но весьма неприятной рыбки. Боль после контакта возникает мгновенно и бывает куда сильнее, чем после укуса пчелы или осы: место поражения краснеет, отекает, а суставы могут болеть так, будто их выкрутили. В редких случаях яд вызывает тяжёлые аллергические реакции, включая опасный для жизни шок.
Эта рыба встречается в Северном и Балтийском морях, в Средиземном море и восточной Атлантике. Из Ваттового моря она почти исчезла, но летом регулярно подходит к мелководью у северных побережий Германии — особенно в период нереста, когда и происходит большинство инцидентов.
Опасность представляют ядовитые шипы на первом спинном плавнике и на жаберной крышке. Их яд содержит белок дракотоксин и серотонин: стоит шипу пробить кожу, как смесь начинает действовать. Помимо местной боли и отёков возможны тошнота, жар, затруднённое дыхание, проблемы с кровообращением и даже аритмии.
Что делать после укола?
После укола шип нужно как можно быстрее удалить и продезинфицировать рану. Затем специалисты советуют прогреть место поражения температурой выше 50 градусов — горячей водой или тёплым воздухом из фена. Такая обработка помогает разрушить белковые компоненты яда.
После прогревания участок охлаждают и обязательно показывают врачу, заодно проверяя актуальность прививки от столбняка. Чтобы снизить риск укола, эксперты советуют отдыхающим на пляже носить обувь для купания, особенно при заходе в воду на мелководье у берега.
Рыбакам при обращении с пойманной рыбой следует использовать защитные перчатки. Дайверам и любителям сноркелинга стоит держаться на расстоянии от морского дна, поскольку морские дракончики часто полностью зарываются в песок и остаются почти незаметными.
Petermännchen вырастает до 53 сантиметров в длину. Окраска рыбы синевато-жёлтая, у неё заметные выпуклые глаза, а ядовитый спинной плавник в обычных условиях прижат к телу. Лишь при опасности морской дракончик поднимает шипы.
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