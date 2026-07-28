На немецких побережьях каждый год примерно 30–40 человек сталкиваются с уколами шипов Petermännchen — маленькой, но весьма неприятной рыбки. Боль после контакта возникает мгновенно и бывает куда сильнее, чем после укуса пчелы или осы: место поражения краснеет, отекает, а суставы могут болеть так, будто их выкрутили. В редких случаях яд вызывает тяжёлые аллергические реакции, включая опасный для жизни шок.

Эта рыба встречается в Северном и Балтийском морях, в Средиземном море и восточной Атлантике. Из Ваттового моря она почти исчезла, но летом регулярно подходит к мелководью у северных побережий Германии — особенно в период нереста, когда и происходит большинство инцидентов.