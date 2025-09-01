Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Школ всё меньше, зато у Латвии теперь новая, современная тюрьма (1)

1 сентября, 2025 16:39

Новости Латвии

LETA

Государственное бюро контроля за строительством (ГБКС) приняло в эксплуатацию крупнейший за всю историю бюро строительный объект - новый лиепайский тюремный комплекс, сообщается на сайте бюро. Ввод в эксплуатацию - это последнее официальное подтверждение того, что процесс строительства завершен.

Новая Лиепайская тюрьма построена на участке площадью 30,5 гектара. В состав объекта входят административно-пропускной корпус, приемное отделение и отделение особого режима, корпус для образования и работы с блоком питания, несколько жилых комплексов, спортивные площадки и другие объекты. По данным Информационной системы строительства, стоимость проекта составила 125 миллионов евро.

Заместитель директора ГБКС Марис Демме отмечает, что в целом процесс строительства Лиепайской тюрьмы нужно оценивать как успешный и профессиональный, а работы были выполнены в запланированные сроки.

Ранее, 19 августа, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере сообщила, что новая Лиепайская тюрьма будет введена в эксплуатацию 22 сентября. Министр подчеркнула, что новая тюрьма будет самой современной в Северной Европе.

Как ранее отмечало Министерство юстиции, новая Лиепайская тюрьма позволит внедрить новую систему исполнения наказаний, улучшив процесс ресоциализации заключенных. Новая Лиепайская тюрьма будет рассчитана на 1200 заключенных.

19 августа после заседания правительства министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере рассказала, что обсуждались вопросы инфраструктуры тюрьмы и перевода заключенных из других закрываемых тюрем. Министр не сообщила, какие именно тюрьмы будут закрыты, но пообещала, что об этом станет известно в ближайшее время.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (1)

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (1)

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (1)

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (1)

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (1)

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (1)

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (1)

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

