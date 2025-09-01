Новая Лиепайская тюрьма построена на участке площадью 30,5 гектара. В состав объекта входят административно-пропускной корпус, приемное отделение и отделение особого режима, корпус для образования и работы с блоком питания, несколько жилых комплексов, спортивные площадки и другие объекты. По данным Информационной системы строительства, стоимость проекта составила 125 миллионов евро.

Заместитель директора ГБКС Марис Демме отмечает, что в целом процесс строительства Лиепайской тюрьмы нужно оценивать как успешный и профессиональный, а работы были выполнены в запланированные сроки.

Ранее, 19 августа, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере сообщила, что новая Лиепайская тюрьма будет введена в эксплуатацию 22 сентября. Министр подчеркнула, что новая тюрьма будет самой современной в Северной Европе.

Как ранее отмечало Министерство юстиции, новая Лиепайская тюрьма позволит внедрить новую систему исполнения наказаний, улучшив процесс ресоциализации заключенных. Новая Лиепайская тюрьма будет рассчитана на 1200 заключенных.

19 августа после заседания правительства министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере рассказала, что обсуждались вопросы инфраструктуры тюрьмы и перевода заключенных из других закрываемых тюрем. Министр не сообщила, какие именно тюрьмы будут закрыты, но пообещала, что об этом станет известно в ближайшее время.