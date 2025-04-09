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Самая острая конкуренция на выборах самоуправлений — в Екабпилсском крае, самая низкая — в Вентспилсском крае

© LETA 9 апреля, 2025 13:43

Новости Латвии 0 комментариев

Больше всего кандидатов на одно депутатское место на выборах самоуправлений этим летом будет в Екабпилсском крае, а меньше всего баллотирующихся в Вентспилсском крае, свидетельствует информация на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Всего на 731 депутатское место на предстоящих летом выборах претендуют 5975 кандидатов, то есть в среднем 8,2 кандидата на одно место. На выборы самоуправлений подано 340 списков кандидатов, то есть в среднем восемь списков на одно самоуправление.

Самая острая конкуренция за одно депутатское место - в Екабпилсском крае. Там на 19 депутатских мест заявлено 260 кандидатов, то есть на каждое депутатское кресло претендуют почти 14 человек.

В Риге на 60 депутатских мест баллотируются 743 человека, а значит, на одно депутатское место баллотируются более 12 человек. На третьем месте с наибольшим количеством кандидатов на одно депутатское место находится Юрмала. Там на 15 депутатских мест претендуют 172 человека, то есть на одно депутатское кресло претендуют более 11 человек.

Наименьшая конкуренция на одно депутатское место - в Смилтенском, Валкском и Вентспилсском краях. В Смилтенском крае на одно место депутата баллотируются менее пяти человек, а в Вентспилсском крае на 15 депутатских мест баллотируются 56 человек, то есть на одно депутатское кресло баллотируются менее четырех человек.

Больше всего списков кандидатов подано в Риге - 16, в Екабпилсском крае - 13, а также в Елгаве - 12. Всего четыре списка кандидатов подано в Вентспилсском крае.

3671 кандидат, или примерно 61,4% от общего числа, - мужчины, а 2304 - женщины. Средний возраст кандидатов составляет 47,4 года. На место депутата самоуправлений претендуют 34 человека, которым всего 18 лет, а также 23 кандидата старше 80 лет. Самому старшему кандидату на этих муниципальных выборах - 88 лет.

Кроме того, 31 кандидат в депутаты в возрасте 19 лет, а 30 кандидатам по 20 лет. Больше всего кандидатов в возрасте от 41 до 50 лет - 1565. 1407 кандидатов в возрасте от 51 до 60 лет. 192 кандидата - в возрасте от 71 до 80 лет.

4167 кандидатов (неполные 70%) имеют высшее образование, 1644 - среднее, а 164 кандидата (менее 3%) получили основное образование.

Шестеро из кандидатов имеют немецкое гражданство, трое человек, помимо латвийского, имеют также гражданство Великобритании, двое кандидатов одновременно являются подданными США. На этих выборах также баллотируются люди, имеющие финское, ирландское и австралийское гражданство.

4832 кандидата (~ 81%) отметили, что являются латышами, 302, или примерно 5%, - русскими; 56 кандидатов указали, что являются поляками, 38 кандидатов по национальности - украинцы, а 22 - белорусы. Пять человек отметили, что они по национальности - немцы. 682 из кандидатов предпочли свою национальность не указывать.

Более 10% кандидатов проживают в Риге, 4,2% - в Екабпилсском крае, а 3,3% - в Юрмале. 3,2% кандидатов проживают в Елгавском крае, а 3,1% - в Кекавском крае. Один кандидат отметил, что у него места жительства в Латвии нет.

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