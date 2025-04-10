Сад памяти жертв трагедии в Золитуде: быть или не быть? Рига принимает решение

В марте завершился повторно объявленный конкурс «Строительные работы объекта "Создание места памяти трагедии в Золитуде по адресу ул. Приедайнес, 20, Рига"». В конкурсе участвовали четыре претендента, и по результатам оценки право заключения договора было присуждено участнику, предложившему самую низкую цену.

Согласно процедуре закупки, до 23 апреля действует период ожидания, после которого с победителем может быть заключен договор. Планируется, что строительные работы могут начаться во второй половине мая — после подписания договора и получения отметки о выполнении условий для начала строительства. Завершение работ планируется в мае 2026 года.

Ранее сообщалось, что на месте трагедии в Золитуде, где планируется обустроить Сад памяти, завершен демонтаж подземной автостоянки, что было необходимо для подготовки и освобождения территории, предназначенной для мемориала. Параллельно завершена разработка строительного проекта.

Сад памяти будет создан как светлое место памяти, где пострадавшие в трагедии и родственники погибших смогут спокойно почтить память близких, а для остальных жителей это станет местом для спокойного отдыха, одновременно напоминая о трагических событиях и предоставляя информацию о них. Решение было разработано с уважением к видению и пожеланиям, выраженным обществом Zolitūde 21.11.