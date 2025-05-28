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С востока идут сильные дожди: синоптики рассказали, что ждет нас к концу рабочей недели

© LETA 28 мая, 2025 09:21

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В среду днем в Латгале местами пройдет небольшой дождь, а во второй половине дня и вечером умеренный дождь ожидается во многих регионах восточной Латвии.

Синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь и в Курземе. В западных и центральных районах страны ожидается солнечная погода. Температура воздуха поднимется до +17...+23 градусов, в Латгале - до +14...+17 градусов. Ветер будет преимущественно слабым.

Среда в Риге будет сухой и солнечной, с легким южным, юго-восточным ветром, а воздух прогреется до +23 градусов.

В середине недели на востоке Латвии ожидаются сильные дожди, однако в выходные в стране обойдётся без существенных осадков, свидетельствуют последние прогнозы погоды.

С вечера среды до утра четверга в Восточной Латвии местами ожидается продолжительный дождь, в отдельных районах — сильный. В четверг после полудня и вечером на востоке страны начнут формироваться грозовые облака, которые местами принесут интенсивные ливни. В некоторых низинах восточной части Латвии возможны подтопления.

В четверг дождь ожидается во многих регионах страны, а в оставшиеся дни недели время от времени будет светить солнце и местами возможны кратковременные осадки. В субботу порывы западного ветра усилятся до 9–14 метров в секунду.

Температура воздуха в ближайшие ночи опустится до +5…+14 градусов, а днём достигнет +13…+21 градуса.

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Большей «слёт» дронов: 20 стран коалиции обсудят в Риге будущее ведения войны

Важно 09:38

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В среду в Риге впервые состоится саммит оборонных инноваций "Drone Summit 2025", который соберет более 1500 высокопоставленных политических лидеров, военных экспертов, ученых и представителей оборонной промышленности из 20 стран Коалиции дронов и других союзных государств, сообщает Минобороны Латвии, пишет LETA.

В среду в Риге впервые состоится саммит оборонных инноваций "Drone Summit 2025", который соберет более 1500 высокопоставленных политических лидеров, военных экспертов, ученых и представителей оборонной промышленности из 20 стран Коалиции дронов и других союзных государств, сообщает Минобороны Латвии, пишет LETA.

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Скорее повысят пенсионный возраст, чем будут решать главную проблему с пенсиями в Латвии: «Неаткарига»

Важно 09:28

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"Новость о том, что в Дании планируется повысить пенсионный возраст до 70 лет, вызвала беспокойство у многих жителей Латвии. Уже нынешний пенсионный возраст – 65 лет – кажется незаслуженно высоким. Тем более, что во многих местах после достижения 50-летнего возраста, а то и раньше, найти работу нелегко. Получается, что де-юре на пенсию можно уйти с 65 лет, но де-факто уже в 50 лет на рынке труда чувствуешь себя пенсионером, - пишет Бен Латковскис в "Неаткариге".

"Новость о том, что в Дании планируется повысить пенсионный возраст до 70 лет, вызвала беспокойство у многих жителей Латвии. Уже нынешний пенсионный возраст – 65 лет – кажется незаслуженно высоким. Тем более, что во многих местах после достижения 50-летнего возраста, а то и раньше, найти работу нелегко. Получается, что де-юре на пенсию можно уйти с 65 лет, но де-факто уже в 50 лет на рынке труда чувствуешь себя пенсионером, - пишет Бен Латковскис в "Неаткариге".

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Удивительно! Латвийцев призывают добровольно ввести налог на мясо и сделать его менее доступным

Выбор редакции 09:06

Выбор редакции 0 комментариев

Представьте ситуацию: жителям Латвии предлагают добровольно поддержать идею, которая напрямую затронет их финансы — ввести налог на мясо. Именно с таким предложением выступают активисты, утверждая, что ради защиты окружающей среды, климата и собственного здоровья людям пора пересмотреть свои пищевые привычки и сделать мясо менее доступным.

Представьте ситуацию: жителям Латвии предлагают добровольно поддержать идею, которая напрямую затронет их финансы — ввести налог на мясо. Именно с таким предложением выступают активисты, утверждая, что ради защиты окружающей среды, климата и собственного здоровья людям пора пересмотреть свои пищевые привычки и сделать мясо менее доступным.

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«Меня избили, а теперь я виновата»: школьница напала на уборщицу. В итоге выиграла Рижская дума

Важно 08:59

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Елена работает уборщицей на спортивной площадке в Плявниеки менее двух лет. В её обязанности входит также уборка туалетов, где и произошёл конфликт. 20 августа прошлого года около 20:40 Елена пошла убирать женский туалет, где застала несколько шумных девушек.

Елена работает уборщицей на спортивной площадке в Плявниеки менее двух лет. В её обязанности входит также уборка туалетов, где и произошёл конфликт. 20 августа прошлого года около 20:40 Елена пошла убирать женский туалет, где застала несколько шумных девушек.

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«Хосам Абу Мери, что с нами не так?» Цены на лекарства в Латвии и в соседних странах вызывают шок

Латышские СМИ 08:52

Латышские СМИ 0 комментариев

Новая модель ценообразования на лекарства, вступившая в силу 1 января, уже приносит результаты. «Мы видим, что цены на лекарства снижаются с каждым днём», — сказал министр здравоохранения Хосам Абу Мери в интервью изданию Neatkarīgā.

Новая модель ценообразования на лекарства, вступившая в силу 1 января, уже приносит результаты. «Мы видим, что цены на лекарства снижаются с каждым днём», — сказал министр здравоохранения Хосам Абу Мери в интервью изданию Neatkarīgā.

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Рейтинги в Риге: неопределившихся становится меньше, поддержка партий растет

Важно 08:42

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До выборов самоуправлений — менее двух недель, и самая ожесточенная борьба развернется за места в Рижской думе. Согласно свежему опросу рижан, проведенному SKDS, в мае выросла поддержка большинства партий, сообщает LSM. При этом в мае уменьшилось число неопределившихся избирателей. Если в апреле почти 31% не знали, за кого голосовать, то сейчас таковых 22,9%. Уменьшилось и число респондентов, заявивших, что не пойдут голосовать.

До выборов самоуправлений — менее двух недель, и самая ожесточенная борьба развернется за места в Рижской думе. Согласно свежему опросу рижан, проведенному SKDS, в мае выросла поддержка большинства партий, сообщает LSM. При этом в мае уменьшилось число неопределившихся избирателей. Если в апреле почти 31% не знали, за кого голосовать, то сейчас таковых 22,9%. Уменьшилось и число респондентов, заявивших, что не пойдут голосовать.

Читать