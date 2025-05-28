С востока идут сильные дожди: синоптики рассказали, что ждет нас к концу рабочей недели

Синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь и в Курземе. В западных и центральных районах страны ожидается солнечная погода. Температура воздуха поднимется до +17...+23 градусов, в Латгале - до +14...+17 градусов. Ветер будет преимущественно слабым.

Среда в Риге будет сухой и солнечной, с легким южным, юго-восточным ветром, а воздух прогреется до +23 градусов.

В середине недели на востоке Латвии ожидаются сильные дожди, однако в выходные в стране обойдётся без существенных осадков, свидетельствуют последние прогнозы погоды.

С вечера среды до утра четверга в Восточной Латвии местами ожидается продолжительный дождь, в отдельных районах — сильный. В четверг после полудня и вечером на востоке страны начнут формироваться грозовые облака, которые местами принесут интенсивные ливни. В некоторых низинах восточной части Латвии возможны подтопления.

В четверг дождь ожидается во многих регионах страны, а в оставшиеся дни недели время от времени будет светить солнце и местами возможны кратковременные осадки. В субботу порывы западного ветра усилятся до 9–14 метров в секунду.

Температура воздуха в ближайшие ночи опустится до +5…+14 градусов, а днём достигнет +13…+21 градуса.