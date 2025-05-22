С визитом в Латвию прибудет король

Церемония встречи Карла XVI Густава состоится в 10:40 на военной базе в Адажи, а в 14:00 в Рижском замке пройдут его переговоры с президентом.

Как сообщалось, в этом году в Адажи прибыл механизированный пехотный батальон вооруженных сил Швеции, чтобы присоединиться к дислоцированной в Латвии многонациональной бригаде НАТО. В настоящее время службу в Латвии несут около 500 шведских военнослужащих.