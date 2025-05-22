С визитом в Латвию прибудет король

С 1 июля нынешнего года счета за электроэнергию для жителей Латвии вырастут в среднем на 5%. Это плата за отключение от энергосетей России и Белоруссии и подключение к общеевропейской сети. Правда, энергетики уверяют, что для среднестатистического домохозяйства, потребляющего 100 киловатт-часов в месяц, итоговая сумма в счете увеличится только на 0,5 евро, или на 6 евро в год. Что будет в действительности, увидим очень скоро. Однако в этих условиях у некоторых "предприимчивых" индивидуумов наверняка появится соблазн попользоваться электрической энергией на халяву, попросту украв ее у соседей. И в зоне наибольшего риска находятся пожилые люди.
С 1 июля нынешнего года счета за электроэнергию для жителей Латвии вырастут в среднем на 5%. Это плата за отключение от энергосетей России и Белоруссии и подключение к общеевропейской сети. Правда, энергетики уверяют, что для среднестатистического домохозяйства, потребляющего 100 киловатт-часов в месяц, итоговая сумма в счете увеличится только на 0,5 евро, или на 6 евро в год. Что будет в действительности, увидим очень скоро. Однако в этих условиях у некоторых "предприимчивых" индивидуумов наверняка появится соблазн попользоваться электрической энергией на халяву, попросту украв ее у соседей. И в зоне наибольшего риска находятся пожилые люди.