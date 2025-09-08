С середины этой недели станет более дождливо и ветрено

В понедельник ожидается преимущественно солнечная погода, однако местами в западных районах небо временами будет затягивать облаками, кое-где пройдут кратковременные дожди. Будет преобладать слабый ветер, и по этой причине в ночь на понедельник и в ранние утренние часы в некоторых районах образуется туман, который может ухудшить видимость. Ночь будет теплой, столбики термометров опустятся лишь до +13…+18 градусов, только местами на востоке будет на пару градусов прохладнее. Днем воздух прогреется до +22…+27 градусов.

Во вторник погода будет похожей: с переменной облачностью, но без осадков. Продолжит дуть слабый восточный ветер, поэтому ночью и утром в отдельных районах сгустится туман. В ночные часы воздух остынет до +12…+16 градусов, а днем потеплеет до +21…+26 градусов.

В среду облачность увеличится. Днем местами ожидаются дожди. В западных районах существует вероятность грозы, сопровождаемой сильными ливнями. Будет дуть восточный ветер от слабого до умеренного. Ночью температура воздуха составит +10…+15 градусов, а в светлое время суток будет от +21 до +26 градусов.

Во второй половине недели дождевые облака уже придут на более обширные территории, в четверг также усилится ветер. В последующие дни температура воздуха сохранится похожей: ночью не будет прохладнее +12 градусов, а днем во многих районах температура будет превышать +20 градусов. Только к концу недели местами станет на пару градусов прохладнее.

