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С сегодняшнего дня гражданам Латвии на въезд в Великобританию понадобится разрешение

© LETA 2 апреля, 2025 11:58

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Для краткосрочного въезда в Великобританию с сегодняшнего дня всем гражданам стран Европейского союза, в том числе Латвии, потребуется электронное разрешение на въезд (ETA), сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел.

Разрешение ETA понадобится каждому независимо от возраста. Заявку на него можно подать и от имени других лиц, например, детей, бабушек и дедушек. ETA понадобится и тем лицам, которые въезжают в Великобританию транзитом, за исключением случаев, когда лицо не покидает транзитную зону аэропорта и не проходит пограничный контроль Великобритании.

Разрешение будет привязано к паспорту и действительно два года. Сейчас плата за заявление ETA составляет 12 евро, однако с 9 апреля ее повысят до 19 евро. Решение о предоставлении ETA принимается в среднем в течение трех рабочих дней.

Система ЕТА не распространяется на лиц, которым для въезда в Великобританию нужна виза; лиц, получивших длительные виды на жительство, в том числе статус для постоянного и временного пребывания; граждан Великобритании и Ирландии. При предъявлении подтверждающего резиденцию документа система ETA не распространяется также на постоянно проживающих в Ирландии, на островах Гернси, Джерси и Мэн, въезжающих в Великобританию с этих территорий.

По информации на сайте британского правительства, с ETA можно будет въехать в Великобританию на срок до шести месяцев в целях туризма, посещения семьи и друзей, бизнеса или краткосрочного обучения.

Кроме того, с ETA можно будет въехать в Великобританию на срок до трех месяцев с использованием исключения по визе "Creative Worker". Виза "Creative Worker" позволяет таким лицам, как, например, артисты, актеры, танцоры, музыканты и дизайнеры, временно работать в творческом секторе в Великобритании. Кроме того, с этим разрешением можно будет въезжать в Великобританию и с целью разрешенной оплачиваемой занятости.

С ETA нельзя будет находиться в Великобритании более шести месяцев, работать на оплачиваемой или неоплачиваемой работе в британской компании или в качестве самозанятого лица, за исключением случаев, когда это разрешено в связи с оплачиваемой занятостью, или по исключению визы "Creative Worker".

Кроме того, ETA не позволит запрашивать пособия или другие государственные средства, проживать в Великобритании, часто или последовательно совершая кратковременные посещения, заключать брак, регистрировать гражданское партнерство или подавать заявку на регистрацию брака или гражданского партнерства.

На сайте правительства Великобритании отмечается, что самым быстрым способом подачи заявки является британское приложение ETA, доступное на платформах "App Store" и "Google Pay".

Для подачи заявления на ETA понадобится паспорт, с которым планируется путешествовать, доступ к электронной почте, а также действующее средство для оплаты ETA. Можно использовать карты "Visa", "Mastercard" и "American Express", "JCB" или "Apple Pay", "Google Pay".

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