С пятницы будет изменена организация движения по Земитанскому мосту в Риге

"Призываем водителей обращать внимание на дорожные знаки и горизонтальную разметку!
Напоминаем, что движение пешеходов по мосту Земитана по-прежнему запрещено. Остановки общественного транспорта в обоих направлениях на мосту также останутся закрытыми. Жителям предлагается воспользоваться автобусными остановками, расположенными по обе стороны моста около ТЦ «Домина» и улицы А. Чака.
Движение пешеходов организовано по пешеходному мосту возле железнодорожной станции Земитана", - сообщает Рижская дума.