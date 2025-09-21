С 2022 года в Латвии переименовано 88 улиц; какое название чаще всего менялось?

Иногда речь идёт об отдельных участках улиц, которые получили собственные названия (ул. Ластадияс и ул. Латгалес вместо ул. Маскавас в Риге).

Больше всего переименований было в Риге (25), затем идут Огрский край (8) и Валмиерский край (7).

За это время названия улиц менялись в 22 краях Латвии из 36, а также в Юрмале и Лиепае.

Чаще всего подвергались переименованию улицы, ранее носившие имя писателя и революционера Леона Паэгле - в Цесисском, Кулдигском, Огрском, Саулкрастском и Валмиерском краях.

Улица Маскавас получила новое название в четырёх местах - кроме Риги, в Мадонском, Ропажском и Саласпилсском краях. Четыре самоуправления приняли решение переименовать улицу Пушкина - Рига, Бауский, Огрский и Валкский края.