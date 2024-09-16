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С 200 млн до 888 млн: как за 7 лет Rail Baltica подорожала (1)

© LETA 16 сентября, 2024 12:09

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

На прошлой неделе предполагалось представить полный план строительства первого участка "Rail Baltica", но в последний момент пресс-конференция была отменена - планы вновь изменились.

Теперь рассматривается возможность строительства железнодорожной магистрали в такой последовательности, чтобы ее можно было использовать поэтапно, сообщила программа Латвийского телевидения "de facto".

Приоритетом для Эстонии, например, является участок от Таллинна до Пярну, а Латвия рассматривает возможность сначала построить пути от Рижского аэропорта до литовской границы.

Хотя уже более полутора лет разрабатываются различные варианты, как разделить строительство "Rail Baltica" на этапы, решение по первому этапу до сих пор не принято.

Вместо этого средства вкладываются туда, где ясно, что на первом этапе дальнейших работ не последует.

Например, 20 млн евро выделены на опоры нового моста через Даугаву рядом с нынешним железнодорожным мостом. Также частично построены объекты на Центральном вокзале Риги.

Пять лет назад журналисты "de facto" рассказывали о том, что расходы на строительство Рижского центрального вокзала выросли с 200 млн евро в 2017 году до 430 млн в 2019 году.

"Это нехорошо, и мы извлекли из этого уроки, чтобы избежать подобных ошибок в будущем", - заявил передаче тогдашний министр сообщения Талис Линкайтс. Однако и после этого из-за различных процессов стоимость строительства нового транспортного узла на Центральном вокзале продолжала расти, и официально сумма уже достигла 566 млн евро. Этим летом в докладе о реализации проекта, с которым ознакомилось правительство, общая стоимость с учетом инфляции составляет уже 888 млн евро.

(Lsm.lv)

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Комментарии (1) 275 реакций
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