По единому коэффициенту

Как информирует пресс-служба Министерства благосостояния, индексация коснется всех пенсий, которые были назначены или пересчитаны до 31 июля 2023 года. Потолок суммы, подлежащей перерасчету, составит 683 евро. Для пенсионеров, чьи пенсии превышают эту сумму, будет проиндексирована только часть назначенной суммы — те самые 683 евро. А вот пенсии политически репрессированных, инвалидов первой группы и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС будут проиндексированы в полном размере.

Как и в прошлом году, увеличивается размер не только собственно пенсии, но и доплат за трудовой стаж. И это касается прежде всего так называемых советских пенсионеров, которые вышли на заслуженный отдых до 31 декабря 1995 года. Их пенсия состоит из двух частей: собственно пенсии и доплаты за годы стажа.

Пожилому человеку ежемесячно перечисляется на банковскую карточку или выдается на почте общая сумма, без расшифровки составных частей. Узнать их можно на портале государственных услуг www.latvija.lv или обратившись в любое региональное отделение Государственного агентства социального страхования. Их координаты — на интернет–сайте агентства: www.vsaa.lv.

Согласно данным Государственного агентства социального страхования, всего в Латвии по состоянию на июль 2024 года государственные пенсии по старости получали 434 270 человек. В стране есть пожилые люди (таких 4 846 человек), которые получают пенсию менее 200 евро в месяц. А от 200 до 300 евро в месяц получают 1 317 человек. Но самый распространенный размер пенсии — от 370 до 380 евро в месяц.

Согласитесь, при нынешних ценах на такую сумму прожить невозможно. Однако есть в стране и богатые пенсионеры. Так, 8 359 человек получают пенсию свыше 1 500 евро в месяц, а рекордный размер пенсии составляет 16 тысяч евро в месяц. Естественно, имя этого пенсионера держится в секрете.

Размер пенсии зависит от стажа социального страхования (проработанного времени, в течение которого делались отчисления по социальному налогу) и сумм отчислений. В отношении советских пенсионеров применяется термин «трудовой стаж», так как они работали при других экономических условиях.

Согласно порядку индексации в нынешнем году, будут применяться индексы, которые зависят от стажа социального страхования и трудового стажа. К пенсии людей, отработавших до 29 лет, будет применен индекс 1,0654, от 30 до 39 лет — 1,0771, от 40 до 44 лет — 1,0887, от 45 лет и более — 1,1.

Тем, кто вышел на пенсию с 1 января 1996 года, когда вступил в силу ныне действующий закон «О государственных пенсиях», подсчитать размер будущей прибавки довольно просто. Ведь у них нет доплат за стаж.

К примеру, если человеку назначена пенсия в 450 евро и его стаж соцстрахования — от 30 до 39 лет, то эту сумму нужно умножить на 1,0771. В итоге получается 484,7 евро. Прибавка составит 34,7 евро в месяц. Аналогичным образом рассчитывается индексация для обладателей других индексов.

Кто получит доплату за стаж

Однако в Латвии еще достаточно пенсионеров, основная трудовая деятельность которых пришлась на советские времена. И в этом году, как и в прошлом, для них проиндексируют не только саму пенсию, но и размер доплаты за стаж.

Для примера возьмем обычную Марию Ивановну, которая вышла на пенсию в 1993 году. Пожилая женщина ежемесячно получает 464,2 евро. Ее трудовой стаж составляет 30 лет. В итоге размер ее собственно пенсии составляет 418,55 евро, а доплаты за стаж — 45,65 евро.

В октябре 2024 года после проведенной индексации она должна получить собственно пенсию: 418,55 х 1,0771 = 450,82 евро. Что же касается доплат, то ей за каждый год трудового стажа платили 1,52 евро. Если умножить эту сумму на 30 лет, то выходило 45,65 евро. Теперь же эта сумма умножается на коэффициент 1,0654. И с 1 октября доплата за стаж составит уже 1,62 евро за каждый год.

Считаем размер прибавки: 30 x 1,62 = 48,6 евро. В итоге после проведенной индексации Мария Ивановна будет получать уже 499,42 евро. Общая прибавка для нее составит 35,22 евро.

С лета 2022 года необлагаемый минимум для пенсионеров увеличился до 500 евро в месяц. Это означает, что с собственно пенсии меньше этой суммы (доплаты за стаж вычитаются) подоходный налог в размере 20% не удерживается. Так что даже после индексации пенсия, которая фигурирует в нашем примере, не будет превышать размера необлагаемого минимума, поэтому налогообложение Марии Ивановне не грозит.

Но если размер собственно пенсии составит, к примеру, 540 евро, то с 40 евро удержат налог, и пенсионер лишится 8 евро в месяц.

В Министерстве благосостояния поясняют, что самим пенсионерам ничего предпринимать не нужно. Индексацию обеспечивает Государственное агентство социального страхования, и она происходит автоматически. Уже в октябре все пенсионеры получат новую индексированную пенсию.

Что дальше?

Несмотря на то что пенсии у нас ежегодно индексируются, пожилые люди в своей массе отнюдь не богатеют. Тем более что власти сейчас усиленно думают, какие новые налоги можно ввести, а старые поднять, чтобы заткнуть гигантскую дыру в государственном бюджете, включающую непомерные расходы на будущую железную дорогу Rail Baltic. А прибавки в 35,2 евро в месяц Марии Ивановне хватит только на то, чтобы один раз сходить в магазин.

Не за горами и отопительный сезон. И счета ожидаются на гораздо большие суммы, чем было в 2021 году. Цены на продукты, несмотря на все заверения, тоже не собираются снижаться. Но хватит ли у латвийский пенсионной системы денег на будущие индексации?

Эксперты уже не первый год говорят о том, что латвийскую пенсионную систему очень скоро ожидают большие потрясения.

Число работающих в стране составляет около 1,2 млн. человек. За них выплачивается социальный налог, и они содержат 434 270 пенсионеров.

Начиная с 2014 года, когда число работников стало неуклонно сокращаться, Латвия вступила в демографическую яму. Ведь сейчас на рынок труда выходят дети, родившиеся в 90-е годы прошлого века, и их мало — многим тогда было не до детей.

Проблема уже давно решается за счет ежегодного увеличения на 3 месяца возраста выхода на пенсию, которое завершится 1 января 2025 года, когда он достигнет 65 лет. Но уже сейчас ведутся разговоры о необходимости увеличения этого возраста до 70 лет. И тогда реализуется стремление любого государства: чтобы человек платил социальный налог и умер в год выхода на пенсию, не воспользовавшись своим правом на заслуженный отдых.

Александр ФЕДОТОВ