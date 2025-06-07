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Рютте: большинство стран НАТО одобряют предложение увеличить расходы на оборону до 5% ВВП

Euronews 7 июня, 2025 13:29

Мир 0 комментариев

Трамп, Рютте

Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы союзники тратили не менее 5% ВВП на оборону, тогда Америка сможет сосредоточиться на приоритетах безопасности в других местах, в частности в Индо-Тихоокеанском регионе и на своих собственных границах.

Большинство союзников США по НАТО поддерживают требование президента США Дональда Трампа увеличить расходы на оборону до 5% ВВП и готовы выделить необходимые средства, заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте.

"Есть широкая поддержка", - сказал Рютте журналистам после заседания министров обороны стран НАТО в брюссельской штаб-квартире блока.

"Мы очень близки к этому", - добавил Рютте, пояснив, что он "полностью уверен" в том, что этого удастся добиться уже к следующему саммиту НАТО, который состоится через три недели.

Европейские союзники и Канада уже инвестируют значительные средства в свои вооруженные силы, в том числе в производство и закупку оружия и боеприпасов после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

В то же время некоторые страны НАТО не согласны с требованием США инвестировать 5% ВВП в оборону (3,5% - в основные военные расходы и 1,5% - в инфраструктуру, т.е. дороги, мосты, аэродромы и морские порты, необходимые для более быстрого развертывания армий).

Борьба за достижение цели

В 2023-м, на второй год войны России с Украиной, лидеры стран НАТО договорились тратить на национальные оборонные нужды не менее 2% ВВП.

К настоящему времени этого показателя достигли 22 из 32 государств блока. Остальные еще на пути к поставленной цели.

Трамп и его коллеги, как предполагается, одобрят новую цель на саммите НАТО в Гааге 24-25 июня.

Американский президент настаивает на том, что союзники США должны тратить не менее 5%, чтобы Пентагон мог сосредоточиться на обеспечении безопасности в других регионах, прежде всего в Индо-Тихоокеанском регионе и на своих собственных границах.

Трамп пригрозил, что Соединенные Штаты будут защищать только тех союзников, которые тратят достаточно средств на собственную оборону.

Новая цель предполагает увеличение оборонного бюджета на 1,5 процентных пункта по сравнению с нынешним показателем. Это означает, что все 32 страны должны будут вкладывать в оборону одинаковый процент от своего ВВП.

Соединенные Штаты тратят гораздо больше, чем любой другой союзник в долларовом выражении.

Вместе с тем, согласно последним данным НАТО, в 2024 году расходы США составят лишь 3,19% ВВП, что меньше, чем 3,68% десять лет назад. Это единственная страна, сократившая расходы с 2014 года.

Хотя два новых показателя в сумме составляют 5%, учет усовершенствования гражданской инфраструктуры для более быстрого развертывания армий существенно меняет основу, на которой НАТО традиционно рассчитывало расходы на оборону.

Семилетний срок также необычно короткий по стандартам альянса. Планировалось, что гораздо более скромной цели в 2%, установленной после аннексии РФ Крымского полуострова в 2014 году, будет достигнута за десятилетие.

Лидерство США в НАТО

По словам министра обороны США Пита Хегсета, Трамп "сделал не что иное, как спас НАТО".

Он сообщил журналистам, что европейские союзники за столом переговоров в четверг сказали: "Мы вас поняли. Всем нужно наращивать потенциал и больше тратить. Спасибо президенту Трампу за возрождение организации. Это был альянс, который сомнамбулически шел к своей неактуальности".

Дополнительные расходы также потребуются, если администрация Трампа объявит о сокращении численности войск в Европе, где базируется около 84 000 американских военнослужащих, оставив европейских союзников наедине с "пробелами в безопасности".

Отвечая на вопрос о планах Пентагона, Хегсет не стал вдаваться в подробности, но сказал: "Для Соединенных Штатов было бы ответственно постоянно оценивать наши силы, что мы и делаем".

"Америка не может быть все время везде, да и не должна быть, поэтому есть причины, по которым мы размещаем войска в конкретных местах", - сказал он, заверив, что любой пересмотр будет проводиться "вместе с союзниками и партнерами, чтобы убедиться, что численность войск верная".

В ходе встречи Хегсет и главы МО стран НАТО также утвердили цели по закупке вооружений и военной техники для более эффективной защиты Европы, Арктики и Северной Атлантики.

В "целевых показателях возможностей" для каждой из 32 стран определены задачи по закупке приоритетного оборудования, в частности систем ПВО, ракет дальнего радиуса действия, артиллерии, боеприпасов, беспилотников и "стратегических средств обеспечения", позволяющих осуществлять заправку топливом в воздухе тяжелый воздушный транспорт и т.п.

План каждой страны засекречен, поэтому подробностей приводится мало.

Новые цели назначаются НАТО в соответствии с планом, согласованным в 2023 году, который стал самой крупной перестройкой в планировании организации со времен холодной войны. Это делается, чтобы защитить свою территорию от нападения РФ или другого крупного противника.

Согласно этим планам, НАТО должна быть готова перебросить на свой восточный фланг до 300 тысяч военнослужащих в течение 30 дней, хотя эксперты полагают, что союзникам будет трудно собрать такое количество войск.

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