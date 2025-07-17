Рыба дохнет: Служба среды объясняет отчего

В июне, после сообщений от рыбаков и местных жителей о мёртвых, умирающих и покрытых нетипичными пятнами рыбах в реке Вента, инспекторы провели первичное обследование отдельных участков реки и взяли образцы рыб для определения причин гибели.

Анализы показали, что у рыб (в частности, у язей) присутствовали паразиты, бактерия Aeromonas veronii и грибковая инфекция, что указывает на общее ослабление организма рыбы.

Как пояснила Ялинска, к такому состоянию, возможно, привело истощение рыб после нереста и кратковременные неблагоприятные условия в водной среде — например, повышенная температура воды или органическое загрязнение. В таких условиях рыбы становятся более восприимчивыми к болезням.

VVD отмечает, что указанные бактерии, паразиты и грибки в той или иной степени встречаются в любом водоёме и в целом не представляют угрозы для здоровой популяции рыб или здоровья человека.

Как сообщалось ранее, в сотрудничестве с Государственным научным институтом BIOR и Продовольственно-ветеринарной службой были взяты образцы рыб для лабораторных исследований. В местах отбора проб также измерялись параметры воды — температура, уровень pH, электропроводность и содержание растворённого кислорода. Загрязнение выявлено не было, состояние воды в реке соответствует нормам.