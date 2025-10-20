Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Рядом с лесом Бикерниеку сделали платную парковку; рижан бесит, но платить придётся

© LTV 20 октября, 2025 10:17

0 комментариев

Рядом с лесом Бикерниеку несколько десятков лет была свободная площадка, где люди бесплатно парковались, чтобы пройтись по лесу или посетить больницу, расположенную поблизости. Теперь на площадке - платная стоянка, и это вызывает недовольство у населения. С ситуацией разбиралась программа ЛТВ 4. studija.

"Когда-то мы ездили, можно было поставить машину, пойти погулять, покататься на лыжах. Было где поставить. Теперь сделана платная парковка. Кому это выгодно? Это инициатива государства или самоуправления? Хотелось бы это знать. И парковка стоит пустая. Потратили деньги на камеры и поставили какие-то подозрительные столбики по непонятным причинам", - возмущается Лайма, неприятно удивлённая "сюрпризом". Ей кажется, что раньше в лесу было гораздо больше любителей прогулок.

Территорией, где расположена парковка, ведает муниципальное предприятие Rīgas meži. Его представитель Иева Гейстере рассказала, что на этой территории было очень много мусора, который регулярно убирали. Кроме того, здесь устраивали нелегальные соревнования дрифтеры. Так как предприятие было обязано заботиться о порядке и безопасности на этой территории, её (фактически право её аренды) было решено продать с аукциона на пять лет. 

"Мы должны эту территорию эксплуатировать, от неё получать какую-то финансовую выгоду, а не так, как раньше, только мусор собирать, поэтому территория была сдана в аренду на пять лет. Заключён договор, что в этом месте будет платная парковка", - пояснила Гейстере.

Когда-то здесь планировалось строить офис Rīgas meži, но планы изменились, и территорию продали с аукциона за 10 тысяч евро в год. Парковкой - теперь за плату - пользуются посетители больницы. Не следовало ли передать площадку лечебному заведению? Гейстере ответила на этот вопрос, что больница изначально была заинтересована, но в аукционе участвовать не стала.

Так как обеспечение автостоянок не входит в функции Rīgas meži, территория сдана в аренду. Там и сейчас местами можно видеть мусор, за уборку которого теперь отвечает арендатор. Это временная стоянка с ограниченным числом мест. Если бы договор аренды был заключён дольше, чем на пять лет, нужно было бы установить контейнеры для отходов, систему сточных вод и провести другие работы по благоустройству. В Rīgas meži не считают, что из-за платной парковки посетителей леса стало меньше.

"Лес посещается. Если человек говорит, что в лесу Бикерниеку теперь никого нет, потому что на ул. Бикерниеку, 70, нельзя поставить машину, это неправда. Лес широко посещается", - подчеркнула Гейстере.

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

20:17

0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

20:11

0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

20:03

0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

19:51

0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

19:41

0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

19:04

0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

18:52

0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

