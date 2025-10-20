Рядом с лесом Бикерниеку сделали платную парковку; рижан бесит, но платить придётся

"Когда-то мы ездили, можно было поставить машину, пойти погулять, покататься на лыжах. Было где поставить. Теперь сделана платная парковка. Кому это выгодно? Это инициатива государства или самоуправления? Хотелось бы это знать. И парковка стоит пустая. Потратили деньги на камеры и поставили какие-то подозрительные столбики по непонятным причинам", - возмущается Лайма, неприятно удивлённая "сюрпризом". Ей кажется, что раньше в лесу было гораздо больше любителей прогулок.

Территорией, где расположена парковка, ведает муниципальное предприятие Rīgas meži. Его представитель Иева Гейстере рассказала, что на этой территории было очень много мусора, который регулярно убирали. Кроме того, здесь устраивали нелегальные соревнования дрифтеры. Так как предприятие было обязано заботиться о порядке и безопасности на этой территории, её (фактически право её аренды) было решено продать с аукциона на пять лет.

"Мы должны эту территорию эксплуатировать, от неё получать какую-то финансовую выгоду, а не так, как раньше, только мусор собирать, поэтому территория была сдана в аренду на пять лет. Заключён договор, что в этом месте будет платная парковка", - пояснила Гейстере.

Когда-то здесь планировалось строить офис Rīgas meži, но планы изменились, и территорию продали с аукциона за 10 тысяч евро в год. Парковкой - теперь за плату - пользуются посетители больницы. Не следовало ли передать площадку лечебному заведению? Гейстере ответила на этот вопрос, что больница изначально была заинтересована, но в аукционе участвовать не стала.

Так как обеспечение автостоянок не входит в функции Rīgas meži, территория сдана в аренду. Там и сейчас местами можно видеть мусор, за уборку которого теперь отвечает арендатор. Это временная стоянка с ограниченным числом мест. Если бы договор аренды был заключён дольше, чем на пять лет, нужно было бы установить контейнеры для отходов, систему сточных вод и провести другие работы по благоустройству. В Rīgas meži не считают, что из-за платной парковки посетителей леса стало меньше.

"Лес посещается. Если человек говорит, что в лесу Бикерниеку теперь никого нет, потому что на ул. Бикерниеку, 70, нельзя поставить машину, это неправда. Лес широко посещается", - подчеркнула Гейстере.