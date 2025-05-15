Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 15. Мая Завтра: Airita, Arita, Sofija, Taiga
Доступность

«Русскоязычные меньшинства. Дискриминация, которую ЕС не может принять»: итальянская Domani о Латвии (1)

Редакция PRESS 15 мая, 2025 16:41

Важно 1 комментариев

LETA

"Чтобы выступать в качестве оплота демократии, верховенства права и борьбы с дискриминацией, в частности в защиту и продвижение ценностей, закрепленных в статье 2 Договора о Европейском союзе, которые касаются человеческого достоинства, свободы, демократии, уважения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам, Европа должна иногда обращать внимание на то, что происходит внутри ее границ, - пишет итальянское издание Domani в статье, посвященной Латвии.

Одним из случаев, требующих внимания, является положение русскоязычных меньшинств в странах Балтии. Речь идет не только о нашей коллективной репутации, но и, учитывая обстоятельства, о том, как мы хотим внести свой вклад в мир и примирение, которые являются истинной сущностью самой Европы.

Уже подвергаясь сильной дискриминации, несмотря на давление со стороны ЕС во время вступления в ЕС, которое увенчалось лишь частичным успехом, эти разнообразные меньшинства подверглись недопустимым репрессиям после российского вторжения в Украину. По этой причине Форум по неравенству и разнообразию недавно заслушал мнения экспертов, дипломатов и представителей гражданского общества, в том числе из этих стран, уделив особое внимание Латвии.

Латвия

Положение русскоязычного меньшинства в Латвии (в настоящее время около 35% всего населения) тесно связано с событиями Второй мировой войны и последующим периодом советской оккупации.

С 1940 года, после аннексии Латвии и Холокоста в нацистскую эпоху, демографический баланс в Латвии был нарушен в результате уничтожения местной еврейской общины (около 90 000 человек), прибытия преимущественно русскоязычных граждан из других частей СССР и депортации местного населения в Сибирь (около 60 000 человек).

В то же время статус латышского языка значительно снизился в период с 1940 по 1991 год, а русский язык стал доминирующим с начала 1950-х годов.

В результате, к моменту распада СССР в 1991 году соотношение в Латвии составляло примерно 50/50 между «этнически» латышским населением и разнородным остальным населением, говорящим по-русски, но также состоящим из украинцев, белорусов, поляков, евреев... В отношении которых новые власти после официального распада СССР приняли дискриминационные законы о гражданстве.

«Неграждане»

С вступлением Латвии (как и Литвы и Эстонии) в ЕС этот вопрос стал приоритетной политической проблемой, и многие ограничения были отменены. Тем не менее, даже сегодня около 170 000 постоянных жителей Латвии (10% населения) имеют статус «неграждан», который сильно ограничивает их участие в политической жизни страны, в том числе на местном уровне.

Неприемлемая и преступная агрессия России в Украине в феврале 2022 года и продолжающаяся война значительно усугубили дискриминационную политику в отношении русскоязычного населения и общие напряженные отношения. В частности, были приняты реформы по исключению русского языка из школ, дальнейшему ограничению использования русского языка в государственных учреждениях, а также отмене русского языка в предвыборных кампаниях.

Кроме того, 30 тысяч российских граждан, проживающих в Латвии с постоянным видом на жительство, из примерно 40 тысяч, были проинформированы о необходимости сдать экзамен по латышскому языку и Конституции, чтобы не лишиться вида на жительство.

Из них около 50 процентов сдали экзамен, а 200 уже получили уведомление о высылке. В основном это пожилые люди, часто одинокие, с плохим здоровьем и скромными средствами, для которых стресс и когнитивный спад представляют серьезные препятствия для сдачи экзамена.

Риск эскалации

Мы все знаем, что в нынешней ситуации любые действия, направленные на предотвращение обострения напряженности между ЕС и Россией на границах, имеют решающее значение для общей безопасности. Недавний трагический инцидент в Литве, где четыре американских солдата пропали без вести в результате технической аварии (признанной таковой) в болотистой местности на границе с Беларуссией, показывает, насколько реальна угроза эскалации.

Поэтому не следует усиливать преследование меньшинств, которые в большинстве своем являются проевропейскими и пронатовскими, под предлогом российской дезинформации (чье общее влияние и опасность, конечно, не следует недооценивать), равно как и не следует считать прокремлевской любую защиту их прав. Напротив, необходимо, в том числе для того, чтобы Балтийский регион не стал новым пунктом напряженности в отношениях между ЕС/НАТО и Россией, содействовать интеграции и чувству принадлежности наших европейских сограждан к общему дому.

Достаточно было бы нескольких, но срочных шагов, направленных на ограничение высылок и, напротив, на поощрение изучения латышского языка, демократического участия и получения гражданства для тех, кто этого желает.

Все это – мелочи, это даже не признание языка и культуры меньшинств, которое является одним из основных принципов материальной конституции европейского сообщества. Но это уже был бы сигнал, и он был бы направлен не только в сторону справедливости, но и в сторону национальной, европейской и НАТОвской безопасности. Потому что армия и оборона сами по себе не достаточны. Никогда".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 61 реакций
Комментарии (1) 61 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Не исключено, что airBaltic придется искать дополнительные средства у государства: Яковлев (1)

Важно 18:41

Важно 1 комментариев

В случае негативного развития событий во второй половине этого года, например, в случае роста цен на топливо, латвийской национальной авиакомпании airBaltic может потребоваться привлечение дополнительных средств от акционеров. Об этом в четверг в беседе с журналистами по итогам финансовых результатов первого квартала сообщил финансовый директор компании Витолдс Яковлев.

В случае негативного развития событий во второй половине этого года, например, в случае роста цен на топливо, латвийской национальной авиакомпании airBaltic может потребоваться привлечение дополнительных средств от акционеров. Об этом в четверг в беседе с журналистами по итогам финансовых результатов первого квартала сообщил финансовый директор компании Витолдс Яковлев.

Читать
Загрузка

Спасла погода: подробности аварии в Бабите, с влетевшим на детскую площадку автомобилем (1)

Важно 18:27

Важно 1 комментариев

Вчера в Бабите автомобиль въехал прямо на детскую площадку и застрял в веревках конструкции для лазания. Никто из детей, да и взрослых чудом не пострадал - ведь лил дождь и на площадке никого не было. Пострадал лишь автомобиль и повреждена новая игровая зона, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Вчера в Бабите автомобиль въехал прямо на детскую площадку и застрял в веревках конструкции для лазания. Никто из детей, да и взрослых чудом не пострадал - ведь лил дождь и на площадке никого не было. Пострадал лишь автомобиль и повреждена новая игровая зона, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Читать

Каменный мост и кольцевая Славу: определены самые опасные дороги в Риге (1)

Важно 18:16

Важно 1 комментариев

Согласно данным мобильного инструмента оценки безопасности Road Risk Report, применяемого страховой компанией Balcia, места в Риге, где в 2024 году чаще всего происходили ДТП — это съезды с Каменного моста, кольцевая развязка путепровода Славу, а также парковка перед рижским аэропортом, сообщает LSM+. К тому же большинство аварий, 72%, происходит в хорошую погоду, когда дорогие сухие, а  видимость — хорошая.

Согласно данным мобильного инструмента оценки безопасности Road Risk Report, применяемого страховой компанией Balcia, места в Риге, где в 2024 году чаще всего происходили ДТП — это съезды с Каменного моста, кольцевая развязка путепровода Славу, а также парковка перед рижским аэропортом, сообщает LSM+. К тому же большинство аварий, 72%, происходит в хорошую погоду, когда дорогие сухие, а  видимость — хорошая.

Читать

Избитая подруга Зейзы — не первая его жертва: в прошлый раз дело закончилось мелким штрафом (1)

ЧП и криминал 18:06

ЧП и криминал 1 комментариев

Недавно история о том, как лицо компании заправок Straujupīte - бизнесмен Оскарс Зейза был арестован за насилие над женщиной, облетела всю Латвию. Своей гражданской жене он пробил голову и сломал нос. И вот оказалось, что она - не первая пострадавшая от его рук женщина. Свою предыдущую партнершу он тоже избил. И за это был наказан... штрафом в размере 148,50 евро, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Недавно история о том, как лицо компании заправок Straujupīte - бизнесмен Оскарс Зейза был арестован за насилие над женщиной, облетела всю Латвию. Своей гражданской жене он пробил голову и сломал нос. И вот оказалось, что она - не первая пострадавшая от его рук женщина. Свою предыдущую партнершу он тоже избил. И за это был наказан... штрафом в размере 148,50 евро, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Читать

ЕС готовит новые пошлины на продукцию из России и Белоруссии (1)

Мир 17:55

Мир 1 комментариев

Профильный комитет Европарламента одобрил предложение Еврокомиссии о повышении пошлин на 50% на сахар, уксус, муку и корма для скота из РФ и Белоруссии, а также о введении пошлин на удобрения до 430 евро за тонну.

Профильный комитет Европарламента одобрил предложение Еврокомиссии о повышении пошлин на 50% на сахар, уксус, муку и корма для скота из РФ и Белоруссии, а также о введении пошлин на удобрения до 430 евро за тонну.

Читать

Целый корпус больницы Страдыня, возможно, придется снести. Плесень в подвале оказалась неистребимой (1)

Важно 17:46

Важно 1 комментариев

Плесень, обнаруженная в Университетской клинической больнице имени Паула Страдыня в Риге, может оказаться неистребимой — с таким предупреждением в эфире передачи TV24 «Клуб национальных интересов» выступил председатель правления Латвийской ассоциации больниц Евгений Калейс. Он сообщил, что аналогичный случай уже был в Нидерландах, где из-за распространения плесени пришлось снести здание больницы.

Плесень, обнаруженная в Университетской клинической больнице имени Паула Страдыня в Риге, может оказаться неистребимой — с таким предупреждением в эфире передачи TV24 «Клуб национальных интересов» выступил председатель правления Латвийской ассоциации больниц Евгений Калейс. Он сообщил, что аналогичный случай уже был в Нидерландах, где из-за распространения плесени пришлось снести здание больницы.

Читать

Право голоса — это привилегия? В Сейме был поднят вопрос: пусть неграждане тоже голосуют (1)

Новости Латвии 17:42

Новости Латвии 1 комментариев

Кричали, стучали кулаками по столу и напоминали, что право голоса это привилегия - пленарное заседание Сейма в четверг утром началось с бурных обсуждений. Депутаты рассматривали подготовленные партией "Стабильности" поправки к закону о выборах в органы местного самоуправления.

Кричали, стучали кулаками по столу и напоминали, что право голоса это привилегия - пленарное заседание Сейма в четверг утром началось с бурных обсуждений. Депутаты рассматривали подготовленные партией "Стабильности" поправки к закону о выборах в органы местного самоуправления.

Читать