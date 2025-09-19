До сих пор на все печатные издания и книги в Латвии действовала льготная ставка НДС 5%. С нового года льгота сохранится только для изданий на латышском, а также на языках стран Европейского союза и ОЭСР. Для всех остальных языков мира, в том числе для русского языка, вводится полная ставка налога на добавленную стоимость.

По оценке агентства LETA, эта мера главным образом затронет именно русскоязычные книги и прессу.

Минфин подсчитал, что повышение налога даст бюджету около одного миллиона евро ежегодно.

Изменения будут включены в пакет поправок к закону о НДС, подготовкой займётся Министерство культуры. В Сейм бюджетный пакет планируется внести 15 октября.