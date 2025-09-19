Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 19. Сентября Завтра: Muntis, Verners
Доступность

Русский — язык на миллион. Его обложат повышенным налогом (1)

© LETA 19 сентября, 2025 15:48

Важно 1 комментариев

С 2026 года книги и пресса на русском языке в Латвии будут облагаться стандартной ставкой НДС 21%. Такое решение содержится в докладе Министерства финансов, представленном правительству.

До сих пор на все печатные издания и книги в Латвии действовала льготная ставка НДС 5%. С нового года льгота сохранится только для изданий на латышском, а также на языках стран Европейского союза и ОЭСР. Для всех остальных языков мира, в том числе для русского языка, вводится полная ставка налога на добавленную стоимость.

По оценке агентства LETA, эта мера главным образом затронет именно русскоязычные книги и прессу.
Минфин подсчитал, что повышение налога даст бюджету около одного миллиона евро ежегодно.

Изменения будут включены в пакет поправок к закону о НДС, подготовкой займётся Министерство культуры. В Сейм бюджетный пакет планируется внести 15 октября.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 18:40 19.09.2025
«Лекарства — это не конфеты» — Индра Дрейка о рисках привычки
Bitnews.lv 54 минуты назад
«34 миллиона абсолютно ничего не покрывают» — Лига Бариня
Bitnews.lv 1 час назад
Эстония: латыши ездят в Валгу в «алкотрипы»
Sfera.lv 2 часа назад
Учёные: курение равняется диабету
Sfera.lv 2 часа назад
В Германии миллионы жителей не справляются с коммуналкой
Bitnews.lv 3 часа назад
Балтия: система будет одна
Sfera.lv 3 часа назад
Германия: проездной снова станет дороже
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: размытая стратегия
Sfera.lv 9 часов назад

Выходные в Латвии напомнят о лете. Как одеваться в начале следующей недели? (1)

Важно 18:33

Важно 1 комментариев

В ночь на субботу в Латвии увеличится облачность, местами возможен туман и кратковременный дождь. Будет дуть слабый западный и юго-западный ветер, к утру ветер усилится, на побережье порывами до 15 м/с. Минимальная температура составит +9…+14 градусов, на побережье до +16.

В ночь на субботу в Латвии увеличится облачность, местами возможен туман и кратковременный дождь. Будет дуть слабый западный и юго-западный ветер, к утру ветер усилится, на побережье порывами до 15 м/с. Минимальная температура составит +9…+14 градусов, на побережье до +16.

Читать
Загрузка

Для молодых специалистов построят квартиры в семи латвийских городах. Кто в приоритете? (1)

Новости Латвии 18:33

Новости Латвии 1 комментариев

Семь самоуправлений Латвии примут участие в программе государственно-частного партнёрства (PPP) «Арендное жильё для специалистов». Это первый случай, когда государство напрямую подключается к реализации автономных функций муниципалитетов, софинансируя доступность аренды жилья.

Семь самоуправлений Латвии примут участие в программе государственно-частного партнёрства (PPP) «Арендное жильё для специалистов». Это первый случай, когда государство напрямую подключается к реализации автономных функций муниципалитетов, софинансируя доступность аренды жилья.

Читать

«Они уходят!», — глава разведцентра Сил обороны Эстонии о «Запад-2025» (1)

Мир 18:32

Мир 1 комментариев

Российские войска, принимавшие участие в совместных российско-белорусских учениях "Запад-2025", начали отход в места постоянной дислокации, сказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

Российские войска, принимавшие участие в совместных российско-белорусских учениях "Запад-2025", начали отход в места постоянной дислокации, сказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

Читать

Меньше мусорников — меньше мусора. Так решили в Амстердаме (1)

Важно 18:12

Важно 1 комментариев

Власти Амстердама решили бороться с мусором на улицах… убирая урны, сообщает Guardian.Такой шаг связан с ростом жалоб на грязь после введения системы залогов за бутылки и банки. Жители выбрасывают тару в обычные урны, их вскрывают несколько раз в день в поисках залога, мусор разлетается и привлекает крыс.

Власти Амстердама решили бороться с мусором на улицах… убирая урны, сообщает Guardian.Такой шаг связан с ростом жалоб на грязь после введения системы залогов за бутылки и банки. Жители выбрасывают тару в обычные урны, их вскрывают несколько раз в день в поисках залога, мусор разлетается и привлекает крыс.

Читать

Слишком долго, слишком много, слишком часто. Как латвийцы пьют лекарства (1)

Азбука здоровья 18:11

Азбука здоровья 1 комментариев

Латвийцы ежегодно покупают около 50 миллионов упаковок лекарств, из них 18 миллионов — безрецептурных. Такие данные в эфире TV24 программы «Uz līnijas» назвала директор Государственного агентства лекарств Индра Дрейка.

Латвийцы ежегодно покупают около 50 миллионов упаковок лекарств, из них 18 миллионов — безрецептурных. Такие данные в эфире TV24 программы «Uz līnijas» назвала директор Государственного агентства лекарств Индра Дрейка.

Читать

Миллион сигарет для Финляндии были задержаны в Кенгарагсе и Илгуциемсе (1)

ЧП и криминал 17:53

ЧП и криминал 1 комментариев

В рижских районах Кенгарагс и Ильгюциемс полиция изъяла у группы контрабандистов 1,2 миллиона сигарет без акцизных марок Латвии. Подозреваемые планировали реализовать товар в Финляндии. По факту возбуждено уголовное дело.

В рижских районах Кенгарагс и Ильгюциемс полиция изъяла у группы контрабандистов 1,2 миллиона сигарет без акцизных марок Латвии. Подозреваемые планировали реализовать товар в Финляндии. По факту возбуждено уголовное дело.

Читать

Российские МиГи приблизились к Таллину. Сегодня (1)

Важно 17:52

Важно 1 комментариев

Три российских истребителя МиГ-31 в пятницу нарушили воздушное пространство Эстонии и приблизились к Таллину. Как сообщили источники, самолёты находились в небе около 12 минут, после чего для перехвата были подняты итальянские F-35, об инцинденте сообщает Politico. 

Три российских истребителя МиГ-31 в пятницу нарушили воздушное пространство Эстонии и приблизились к Таллину. Как сообщили источники, самолёты находились в небе около 12 минут, после чего для перехвата были подняты итальянские F-35, об инцинденте сообщает Politico. 

Читать