Как подчеркивается в документе, размер убытков отражает серьезное несоответствие между государственным финансированием и фактическими затратами на здравоохранение.

Руководство Восточной больницы отмечает, что ее финансовое положение остается сложным, так как финансирование оплачиваемых государством услуг в 2025 году значительно сокращено.

Объем средств для стационарных услуг сокращен на 10,2 млн евро, на 1,2 млн евро уменьшены доплаты за сложные первичные онкологические операции, на 0,8 млн - расходы на содержание коек интенсивной терапии, что снизило объем оказания этих услуг. На такую же сумму уменьшено финансирование амбулаторных услуг, на 0,5 млн евро - лабораторных услуг.

На поступления в отчетный период дополнительно повлияли измененные Национальной службой здравоохранения условия оплаты, в связи с чем они сократились на 2,2 млн евро.

Согласно отчету, за три первых месяца 2025 года лечение в больнице прошли 15 552 пациента, что на 0,2% меньше, чем за тот же период прошлого года, однако в клинику неотложной медицины и приема обратилось почти 21 000 пациентов, что на 6,8% больше, чем за первые три месяца 2024 года.

Примерно 1,5 млн евро за оказанные услуги больница не получила, в том числе 0,4 млн - за стационарные услуги, 0,3 млн - за амбулаторные, 0,3 млн - за лабораторные, 0,5 млн - за анализы на "Covid-19".

По мнению руководства Восточной больницы, это свидетельствует о системной проблеме - больница предоставляет помощь в соответствии с реальным числом пациентов, превышающим плановое финансирование, но не получает за это соответствующей компенсации.

В условиях ограниченного финансирования больница сокращает среднюю длительность пребывания пациентов в стационаре, внедряя улучшения лечебного процесса, что снижает затраты и позволяет эффективнее лечить увеличивающееся количество пациентов. Также сокращаются объемы медикаментов и медицинских товаров на одного пациента, чтобы уменьшить влияние роста цен.

Тем не менее руководство учреждения считает, что этих мер недостаточно, чтобы сбалансировать бюджет, поэтому больница будет вынуждена сократить плановые услуги, что серьезно повлияет на доступность медицинской помощи.

В отчете подчеркивается, что для обеспечения устойчивого развития и предотвращения подобных ситуаций в будущем необходимы серьезные изменения в нормативной базе и модели финансирования здравоохранения.