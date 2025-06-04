Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Июня Завтра: Janis
Доступность

Руководство Восточной больницы предупреждает о сокращении плановых услуг из-за безденежья (1)

© LETA 4 июня, 2025 21:00

Новости Латвии 1 комментариев

В первом квартале этого года убытки Рижской Восточной клинической университетской больницы составили 4,6 млн евро, поэтому в целях сбалансирования бюджета она будет вынуждена сократить оказание плановых услуг. Об этом говорится в отчете о выполнении бюджета Восточной больницы за первые три месяца года, поданном в Министерство здравоохранения.

Как подчеркивается в документе, размер убытков отражает серьезное несоответствие между государственным финансированием и фактическими затратами на здравоохранение.

Руководство Восточной больницы отмечает, что ее финансовое положение остается сложным, так как финансирование оплачиваемых государством услуг в 2025 году значительно сокращено.

Объем средств для стационарных услуг сокращен на 10,2 млн евро, на 1,2 млн евро уменьшены доплаты за сложные первичные онкологические операции, на 0,8 млн - расходы на содержание коек интенсивной терапии, что снизило объем оказания этих услуг. На такую же сумму уменьшено финансирование амбулаторных услуг, на 0,5 млн евро - лабораторных услуг.

На поступления в отчетный период дополнительно повлияли измененные Национальной службой здравоохранения условия оплаты, в связи с чем они сократились на 2,2 млн евро.

Согласно отчету, за три первых месяца 2025 года лечение в больнице прошли 15 552 пациента, что на 0,2% меньше, чем за тот же период прошлого года, однако в клинику неотложной медицины и приема обратилось почти 21 000 пациентов, что на 6,8% больше, чем за первые три месяца 2024 года.

Примерно 1,5 млн евро за оказанные услуги больница не получила, в том числе 0,4 млн - за стационарные услуги, 0,3 млн - за амбулаторные, 0,3 млн - за лабораторные, 0,5 млн - за анализы на "Covid-19".

По мнению руководства Восточной больницы, это свидетельствует о системной проблеме - больница предоставляет помощь в соответствии с реальным числом пациентов, превышающим плановое финансирование, но не получает за это соответствующей компенсации.

В условиях ограниченного финансирования больница сокращает среднюю длительность пребывания пациентов в стационаре, внедряя улучшения лечебного процесса, что снижает затраты и позволяет эффективнее лечить увеличивающееся количество пациентов. Также сокращаются объемы медикаментов и медицинских товаров на одного пациента, чтобы уменьшить влияние роста цен.

Тем не менее руководство учреждения считает, что этих мер недостаточно, чтобы сбалансировать бюджет, поэтому больница будет вынуждена сократить плановые услуги, что серьезно повлияет на доступность медицинской помощи.

В отчете подчеркивается, что для обеспечения устойчивого развития и предотвращения подобных ситуаций в будущем необходимы серьезные изменения в нормативной базе и модели финансирования здравоохранения.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 38 реакций
Комментарии (1) 38 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 01:05 25.06.2025
Трамп снова хочет Нобелевку — на этот раз за мир между Ираном и Израилем
Bitnews.lv 4 часа назад
В среду опять дожди, местами сильные
Sfera.lv 4 часа назад
Bloomberg: год войны между РФ и НАТО обойдётся миру в 1,5 трлн долларов
Bitnews.lv 8 часов назад
«Министерство образования находится в отчаянии»
Sfera.lv 9 часов назад
На Лиго на дорогах Латвии — один погибший, 12 пострадавших
Sfera.lv 12 часов назад
Саммит НАТО в Гааге: раскол, компромиссы и уступки Трампу
Bitnews.lv 13 часов назад
Янисы работают в 31 самоуправлении
Sfera.lv 13 часов назад
«Утро после»: как выжить при похмелье и даже немного воскреснуть
Sfera.lv 17 часов назад

«Думал, меня везут на расстрел»: латвиец вернулся из белорусской тюрьмы (1)

Важно 18:39

Важно 1 комментариев

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

Читать
Загрузка

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира (1)

Важно 18:26

Важно 1 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны? (1)

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 1 комментариев

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Читать

Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах (1)

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 1 комментариев

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Читать

Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны (1)

Важно 17:23

Важно 1 комментариев

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Читать

MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари (1)

История и культура 17:14

История и культура 1 комментариев

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Читать

Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык (1)

Важно 16:58

Важно 1 комментариев

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Читать