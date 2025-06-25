Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 25. Июня Завтра: Maiga, Milija
Доступность

Рубио: США пока не будут вводить санкции против России

© Deutsche Welle 25 июня, 2025 13:56

Мир 0 комментариев

Госсекретарь США Марко Рубио заявил изданию Politico, что Вашингтон пока не будет вводить новые санкции против России, поскольку "хотят иметь возможность для переговоров о мирном соглашении" с Украиной.

Соединенные Штаты пока не намерены вводить новые санкции против РФ для сохранения возможности продолжения переговоров о мирном урегулировании войны в Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью изданию Politico в среду, 25 июня. "Если мы сделаем то, что все здесь от нас хотят, а именно введем новые санкции, то, вероятно, лишимся возможности вести с ними (с россиянами. - Ред.) переговоры о прекращении огня, и кто тогда будет с ними разговаривать?" - аргументировал американский чиновник позицию Белого дома в кулуарах саммита НАТО в Гааге.

Рубио добавил, что президент США Дональд Трамп "будет знать, когда и где" принять новые экономические меры, и его администрация работает с американским Конгрессом, чтобы "обеспечить Трампу необходимую гибкость". Но как только это произойдет, добавил госсекретарь, это будет означать, что окно для переговоров с Россией, скорее всего, закрыто. "Если он это сделает, это будет почти признанием того, что в ближайшее время переговоры не состоятся, - пояснил Рубио. - Мы будем продолжать взаимодействовать, и если у нас появится возможность изменить ситуацию и заставить их сесть за стол переговоров, мы ею воспользуемся".

Как сообщала 10 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), также присутствующая на саммите НАТО, ЕК подготовила предложения по 18-му по счету пакету санкций против России, нацеленному на доходы Москвы от продажи энергоносителей, российские банки и военную промышленность. "Президент Украины Владимир Зеленский и другие европейские лидеры надеются убедить Трампа в Гааге ввести дополнительные санкции против Москвы, особенно после того, как президент России Владимир Путин неоднократно отверг попытки США выступить посредником в переговорах о прекращении огня с Украиной", - пишет Politico.

Позиция США не поменялась за месяц, вопреки заявлениям Трампа

"Нужно понимать, когда это (санкции. - Ред.) использовать. Если я считаю, что это может навредить сделке - это не моя война", - произнес президент США ранее, в ходе пресс-конференции 28 мая, ответив на вопрос, почему США не вводят новые санкции против России. "Я здесь только ради одного - посмотреть, смогу ли я ее закончить, чтобы спасать по 5000 жизней в неделю и сэкономить много денег. Хотя деньги здесь гораздо менее важны", - добавил он.

Трамп также заявил в тот день, что намерен выяснить, хочет ли президент РФ Владимир Путин мира и отводит на это "до двух недель". "Мы выясним, обманывает он нас или нет, и если да, то мы отреагируем немного по-другому, но на это уйдет от полутора до двух недель", - привели американские журналисты слова главы Белого дома.

Между тем массированные воздушные атаки РФ на украинские города, унесшие десятки жизней у гражданского населения Украины, с тех пор продолжились и усилились.

Глава СВР РФ указал на необходимость продолжения переговоров с Украиной

Прямые переговоры между Россией и Украиной необходимо продолжать, поскольку это позволяет решать вопросы, в том числе гуманитарного характера, привело 25 мая российское госинформагентство ТАСС слова директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина. "Как бы они (украинская сторона. - Ред.) ни были настроены, необходимо вести переговоры. Даже при том, что трудно говорить о таком серьезном продвижении вперед, - сказал он.

Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня. Как и в первом раунде, его результатами стал обмен тяжело раненными военнопленными и телами погибших. Запланированные ранее на 22 июня третий раунд переговоров не состоялся. По данным ТАСС, Путин отмечал, что в Москве ждут определение сроков следующего раунда переговоров после этой даты.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:45 25.06.2025
В четверг будет тепло и солнечно
Sfera.lv 3 часа назад
Солнце и потепление
Bitnews.lv 5 часов назад
Силиня: «Решения по портам принимаются в Латвии»
Bitnews.lv 6 часов назад
Цена на электричество в Латвии упала почти наполовину
Bitnews.lv 6 часов назад
Отмена «зеленого» правила взорвала терпение депутатов
Bitnews.lv 8 часов назад
Вперед к тотальной слежке!
Bitnews.lv 8 часов назад
Принят ряд поправок к правилам оплаты труда педагогов
Sfera.lv 8 часов назад
5% от ВВП на оборону: что это значит для Латвии?
Bitnews.lv 8 часов назад

«Я не знаю, пейте ибуметин»: врач отказался выслушать русскоязычного пациента. Лиана Ланга уважает!

Важно 20:53

Важно 0 комментариев

Главный идеолог дерусификации Латвии и теперь депутат думы Лиана Ланга высказала свое почтение врачу, который отказался общаться с русскоязычным пациентом. Принцип "не делить людей по национальности", политик называет идей фикс русификаторов, ибо "в Латвии одна нация".

Главный идеолог дерусификации Латвии и теперь депутат думы Лиана Ланга высказала свое почтение врачу, который отказался общаться с русскоязычным пациентом. Принцип "не делить людей по национальности", политик называет идей фикс русификаторов, ибо "в Латвии одна нация".

Читать
Загрузка

Не на того напали: как мошенники пытались обработать латвийского телеведущего

Выбор редакции 20:45

Выбор редакции 0 комментариев

Эдгар Звея - автор и эес-ведущий  популярной телепрограммы «Рыбалка», которая долгие годы выходила на ЛТВ. Он опубликовал в своем аккаунте социальной сети Facebook предупреждение для своих читателей. Призвал их быть осторожными, чтобы не попасться  в ловушки мошенников. Он с иронией рассказал о своем личном опыте – одни и те же обманщики звонили ему два дня подряд – выдавали себя за сотрудников банка и полиции в надежде, что он поверит в их легенду и откроет доступ к своему счету.

Эдгар Звея - автор и эес-ведущий  популярной телепрограммы «Рыбалка», которая долгие годы выходила на ЛТВ. Он опубликовал в своем аккаунте социальной сети Facebook предупреждение для своих читателей. Призвал их быть осторожными, чтобы не попасться  в ловушки мошенников. Он с иронией рассказал о своем личном опыте – одни и те же обманщики звонили ему два дня подряд – выдавали себя за сотрудников банка и полиции в надежде, что он поверит в их легенду и откроет доступ к своему счету.

Читать

Пить или не пить: что нам продают под видом кваса?

Важно 20:41

Важно 0 комментариев

Жаркую пору нелегко представить без прохладительных напитков. Немало ценителей и у кваса. Только в последние десятилетия славный напиток подрастерял былую привлекательность. И виноваты в этом всевозможные суррогаты, которые появились на торговых полках... Что же отличает хороший квас от подделки? И можно ли отличить на торговой полке настоящий квас от суррогата? 

Жаркую пору нелегко представить без прохладительных напитков. Немало ценителей и у кваса. Только в последние десятилетия славный напиток подрастерял былую привлекательность. И виноваты в этом всевозможные суррогаты, которые появились на торговых полках... Что же отличает хороший квас от подделки? И можно ли отличить на торговой полке настоящий квас от суррогата? 

Читать

Опубликована декларация саммита НАТО: что в ней?

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

НАТО опубликовало итоговое коммюнике по итогам саммита в Гааге. Как и предсказывали СМИ, оно оказалось очень коротким — в нем всего пять пунктов. Ожидания по поводу главной темы заявления тоже оправдались.

НАТО опубликовало итоговое коммюнике по итогам саммита в Гааге. Как и предсказывали СМИ, оно оказалось очень коротким — в нем всего пять пунктов. Ожидания по поводу главной темы заявления тоже оправдались.

Читать

Путина обманули, войну пора заканчивать: Трамп

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

Война в Украине гораздо сложнее, чем люди могут себе представить, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции, состоявшейся после официального завершения саммита НАТО в Гааге, Нидерланды.

Война в Украине гораздо сложнее, чем люди могут себе представить, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции, состоявшейся после официального завершения саммита НАТО в Гааге, Нидерланды.

Читать

Трамп: из встречи я вынес, что Зеленский хочет, чтобы война закончилась

Мир 20:00

Мир 0 комментариев

Во время пресс-подхода Дональда Трампа спросили, как прошла встреча с Зеленским и обсуждали ли они прекращение огня:

Во время пресс-подхода Дональда Трампа спросили, как прошла встреча с Зеленским и обсуждали ли они прекращение огня:

Читать

Латвийский след в «свадьбе» 9-летней украинской девочки с 22-летним британцем в парижском Диснейленде

Выбор редакции 19:43

Выбор редакции 0 комментариев

В субботу, 21 июня, в парке аттракционов Диснейленд под Парижем должна была пройти свадьба. Однако при прибытии «невесты», гражданки Украины, сотрудники парка обнаружили, что это всего лишь ребенок. Несмотря на гипотезу прокуратуры о постановке свадьбы, четыре человека были задержаны.

В субботу, 21 июня, в парке аттракционов Диснейленд под Парижем должна была пройти свадьба. Однако при прибытии «невесты», гражданки Украины, сотрудники парка обнаружили, что это всего лишь ребенок. Несмотря на гипотезу прокуратуры о постановке свадьбы, четыре человека были задержаны.

Читать