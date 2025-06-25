Рубио: США пока не будут вводить санкции против России

Соединенные Штаты пока не намерены вводить новые санкции против РФ для сохранения возможности продолжения переговоров о мирном урегулировании войны в Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью изданию Politico в среду, 25 июня. "Если мы сделаем то, что все здесь от нас хотят, а именно введем новые санкции, то, вероятно, лишимся возможности вести с ними (с россиянами. - Ред.) переговоры о прекращении огня, и кто тогда будет с ними разговаривать?" - аргументировал американский чиновник позицию Белого дома в кулуарах саммита НАТО в Гааге.

Рубио добавил, что президент США Дональд Трамп "будет знать, когда и где" принять новые экономические меры, и его администрация работает с американским Конгрессом, чтобы "обеспечить Трампу необходимую гибкость". Но как только это произойдет, добавил госсекретарь, это будет означать, что окно для переговоров с Россией, скорее всего, закрыто. "Если он это сделает, это будет почти признанием того, что в ближайшее время переговоры не состоятся, - пояснил Рубио. - Мы будем продолжать взаимодействовать, и если у нас появится возможность изменить ситуацию и заставить их сесть за стол переговоров, мы ею воспользуемся".

Как сообщала 10 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), также присутствующая на саммите НАТО, ЕК подготовила предложения по 18-му по счету пакету санкций против России, нацеленному на доходы Москвы от продажи энергоносителей, российские банки и военную промышленность. "Президент Украины Владимир Зеленский и другие европейские лидеры надеются убедить Трампа в Гааге ввести дополнительные санкции против Москвы, особенно после того, как президент России Владимир Путин неоднократно отверг попытки США выступить посредником в переговорах о прекращении огня с Украиной", - пишет Politico.

Позиция США не поменялась за месяц, вопреки заявлениям Трампа

"Нужно понимать, когда это (санкции. - Ред.) использовать. Если я считаю, что это может навредить сделке - это не моя война", - произнес президент США ранее, в ходе пресс-конференции 28 мая, ответив на вопрос, почему США не вводят новые санкции против России. "Я здесь только ради одного - посмотреть, смогу ли я ее закончить, чтобы спасать по 5000 жизней в неделю и сэкономить много денег. Хотя деньги здесь гораздо менее важны", - добавил он.

Трамп также заявил в тот день, что намерен выяснить, хочет ли президент РФ Владимир Путин мира и отводит на это "до двух недель". "Мы выясним, обманывает он нас или нет, и если да, то мы отреагируем немного по-другому, но на это уйдет от полутора до двух недель", - привели американские журналисты слова главы Белого дома.

Между тем массированные воздушные атаки РФ на украинские города, унесшие десятки жизней у гражданского населения Украины, с тех пор продолжились и усилились.

Глава СВР РФ указал на необходимость продолжения переговоров с Украиной

Прямые переговоры между Россией и Украиной необходимо продолжать, поскольку это позволяет решать вопросы, в том числе гуманитарного характера, привело 25 мая российское госинформагентство ТАСС слова директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина. "Как бы они (украинская сторона. - Ред.) ни были настроены, необходимо вести переговоры. Даже при том, что трудно говорить о таком серьезном продвижении вперед, - сказал он.

Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня. Как и в первом раунде, его результатами стал обмен тяжело раненными военнопленными и телами погибших. Запланированные ранее на 22 июня третий раунд переговоров не состоялся. По данным ТАСС, Путин отмечал, что в Москве ждут определение сроков следующего раунда переговоров после этой даты.