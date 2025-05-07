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Розенвалдс: порой возникает впечатление, что мы боремся не столько с угрозой России, сколько с русской общиной (8)

Редакция PRESS 7 мая, 2025 11:57

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С началом масштабного вторжения России на Украину Латвия была одной из стран, которая не только громче всех предупреждала об угрозе со стороны Москвы, но и активнее всех поддерживала Киев. Теперь, на фоне предупреждений о том, что Кремль может прибегнуть к агрессии против стран Балтии, Латвия ищет способы защититься не только физически, но и информационно и политически. Однако, как заявил в интервью Delfi.lt латвийский политолог Кристиан Розенвалдс, иногда действия правительства могут иметь обратный эффект.

Так с 1 сентября 2025 года Латвия введет новые требования: гражданам России и Белоруссии, имеющим визы и виды на жительство других стран ЕС, необходимо будет заранее получить специальное разрешение на въезд, указать пункт назначения, предполагаемую продолжительность пребывания, место жительства, маршрут поездки. Правительство Латвии объясняет это решение заботой о безопасности страны.

Кристиан Розенвалдс заявил, что, хотя он отчасти понимает подобные действия, но считает, что это скорее показуха, чем реальная борьба с угрозой, исходящей от России: «Понимаете, когда крыша в доме протекает, не стоит подметать пол, нужны более серьезные действия. То же самое и здесь. Я вижу не только желание политиков имитировать действия, но и согласие людей быть обманутыми, потому что так спокойнее — в конце концов, мы хоть что-то делаем».

«Важно понимать, что не Путин, Лавров и их солдаты будут пересекать нашу границу на обычных автомобилях с российскими номерами. Часто приезжают люди, которые хотят сбежать из России и Белоруссии», - продолжает он.

Он убежден, что Латвия, чтобы защитить себя от угроз со стороны России, должна сначала последовать примеру Польши — вооружиться, но сделать это с учетом уроков войны в Украине. «Когда мы хотим заминировать границу, мы по сути используем тактику прошлого века. Мы хотим закупить дорогие танки, хотя если посмотреть на войну в Украине, то они быстро превращаются в груду металла», — заявил он.

И еще. По словам Розенвалдса, порой возникает впечатление, что действия правительства Латвии направлены не столько на борьбу с исходящей от России угрозой, сколько на решение собственных внутренних проблем, связанных с русской общиной.

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